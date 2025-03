Κιμ Καρντάσιαν: Στα άκρα η κόντρα με τον Κάνιε Γουεστ για τη συμμετοχή της κόρης τους σε τραγούδι με τον Diddy – «Πάμε σε πόλεμο»

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι συντετριμμένη και εξοργισμένη καθώς ο πρώην σύζυγός της, Κάνιε Γουεστ, φαίνεται να εμπλέκει την 11χρονη κόρη τους, Νορθ στο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Diddy.

Το Σάββατο, ο Γουέστ κυκλοφόρησε στο X (πρώην Twitter) ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Lonely Roads Still Go to Sunshine», στο οποίο φέρεται να συμμετέχουν ο Diddy, ο γιος του, Κρίστιαν «Κινγκ» Κομπς, και η Νορθ.

Το τραγούδι ξεκινά με φωνή που μοιάζει να ανήκει στον Diddy, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Κάνιε για τη υποστήριξή του, αναφέροντας ότι κανείς άλλος δεν τον έχει στηρίξει ενώ παραμένει στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη για κατηγορίες που περιλαμβάνουν και σωματεμπορία.

Ο Γουέστ απαντά αποκαλώντας τον Diddy «πατρική φιγούρα», ενώ η Νορθ κάνει μια σύντομη, εμφάνιση, λέγοντας: «Όταν με βλέπεις να λάμπω, τότε βλέπεις το φως».

Μια πηγή ενημέρωσε αποκλειστικά τη DailyMail ότι η Κιμ πήρε νομικά μέτρα για να εμποδίσει την κυκλοφορία του τραγουδιού και τώρα «εργάζεται για να το κατεβάσει από το X».

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Γουέστ ανήρτησε — και στη συνέχεια διέγραψε — στιγμιότυπα από μια φαινομενικά έντονη συνομιλία μέσω μηνυμάτων μεταξύ του ίδιου και της Κιμ, στην οποία την απειλούσε ότι θα της «κήρυττε πόλεμο».

Η (υποτιθέμενη) συνομιλία φαίνεται να δείχνει ότι η Κιμ Καρντάσιαν κατέχει τα δικαιώματα του ονόματος της Νορθ και χρησιμοποιούσε αυτήν την εξουσία για να προσπαθήσει να αποτρέψει την 11χρονη από το να συμμετάσχει σε ένα τραγούδι με τον Diddy, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κάνιε Γουεστ.

Στα αποσπάσματα, ο Κάνιε Γουέστ στέλνει μήνυμα στην Κιμ Καρντάσιαν λέγοντας: «Δεν θα μιλήσω ξανά μαζί σου», μαζί με ένα απόσπασμα που φαίνεται να είναι νομικό έγγραφο, που περιλαμβάνει τη φράση: «συμμετοχή σε αυτό το έργο», προφανώς αναφερόμενος στο νέο τραγούδι.

Η Κιμ φέρεται να απαντά: «Σου ζήτησα τότε αν μπορώ να κατοχυρώσω το όνομά της», υποστηρίζοντας ότι εκείνος της είπε «ναι», προσθέτοντας: «Όταν γίνει 18, θα το πάρει αυτή».

Τα αποσπάσματα δείχνουν επίσης ότι τον επιπλήττει λέγοντας του να «σταματήσει», λέγοντας: «Έστειλα τα έγγραφα για να μην είναι στο τραγούδι του Diddy, για να την προστατεύσω».

Η Κιμ φέρεται να συνεχίζει: «Ένα άτομο πρέπει να κατοχυρώσει! Συμφωνήσαμε όταν γεννήθηκαν ότι εγώ θα πάρω τα ονόματα και τα δικαιώματα όλων των παιδιών μας, ώστε να μην τα πάρει κανείς άλλος».

Ο Κάνιε φαίνεται να είναι αμετάπειστος και απαντώντας φέρεται να λέει: «Διόρθωσέ το ή θα πάω σε πόλεμο και κανένας από τους δυο μας δεν θα ανακάμψει από την δημόσια κατακραυγή», και στη συνέχεια δηλώνει: «Θα πρέπει να με σκοτώσεις».

Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, μια πηγή ενημέρωσε αποκλειστικά τη DailyMail ότι η Κιμ, «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να προστατεύσει τα παιδιά της από τα μισητά λόγια που συνεχίζει να λέει ο Κάνιε».

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Κιμ «έχει ζητήσει μέσω δικαστή να μην επιτρέπεται στα παιδιά να είναι κοντά σε τέτοιου είδους συμπεριφορές». Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νορθ πέρασε πρόσφατα χρόνο στο στούντιο με τον Κάνιε—την πρώτη τους επίσκεψη μετά από εβδομάδες—όπου ηχογράφησε φωνητικά για το τραγούδι, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Κάνιε φέρεται να της είπε ότι η συμμετοχή στο τραγούδι θα οδηγούσε στην κυκλοφορία του επερχόμενου Sunday Service.

Μετά την ενημέρωσή της για το τραγούδι, οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Κιμ έστειλε επιστολές παύσης και αποφυγής (cease-and-desist) απαιτώντας από τον Κάνιε να μην προχωρήσει με την κυκλοφορία.

Φέρεται να πραγματοποιήθηκε επείγουσα ακρόαση, στην οποία ο Κάνιε δεν παραβρέθηκε, όπου φέρεται να συμφώνησε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του τραγουδιού.

Η Κιμ φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη συμμετοχή της Νορθ λόγω των συνεχιζόμενων νομικών προβλημάτων και τις φήμες γύρω από την κακοποιητική συμπεριφορά του Diddy, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Κάνιε ανήρτησε μια υποτιθέμενη συνομιλία με την Κιμ υπονοώντας μια άγρια αντιπαράθεση λέγοντας στους θαυμαστές του: «Πάμε σε πόλεμο», σύμφωνα με το TMZ.