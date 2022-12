Κέιτ Γουίνσλετ: Πώς κατατρόπωσε τον «καημένο» Τομ Κρουζ – To μήνυμα που του έστειλε

Ένα από τα εντυπωσιακά ρεκόρ του Τομ Κρουζ έσπασε η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία φρόντισε να κοροϊδέψει τον χολιγουντιανό αστέρα.

Η 47χρονη σταρ μίλησε πρόσφατα στο USA Today σχετικά με την εκπαίδευσή της για την τελευταία ταινία της «Avatar: The Way of Water». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, η Κέιτ Γουίνσλετ κράτησε την αναπνοή της κάτω από το νερό για επτά λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.

Με αυτόν τον τρόπο έσπασε επίσημα το ρεκόρ του Τομ Κρουζ, που κατάφερε να κρατήσει την ανάσα του για έξι λεπτά ενώ γύριζε το «Mission: Impossible-Rogue Nation» το 2015. Αν και η Γουίνσλετ είπε ότι ο Κρουζ δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της από τότε που έσπασε το ρεκόρ του, έστειλε ένα μήνυμα για εκείνον μέσω της εφημερίδας: «Ο καημένος ο Τομ!» είπε η σταρ.

«Δηλαδή, δεν ξέρω καθόλου τον Τομ – δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου – αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει βαρεθεί πολύ να ακούει αυτή την ιστορία για το πώς έσπασα το ρεκόρ του», αστειεύτηκε. «Μου άρεσε, όμως… Έμεινα έκπληκτη πόσο καλή ήμουν σε αυτό και πώς συνέχιζα να βελτιώνομαι».

Η Γουίνσλετ πίστωσε, επίσης, στον σύζυγό της Έντουαρντ Αμπέλ Σμιθ (παλαιότερα γνωστό ως Ned Rocknroll) το γεγονός ότι τη βοήθησε να εξασκηθεί.

«Ο Νεντ είναι ένας εξαιρετικά γυμνασμένος, υγιής άνθρωπος και είναι ικανός για πολλά πράγματα. Εκπαιδεύτηκα μαζί του, έτσι ώστε αν χρειαζόμουν να εξασκηθώ χωρίς τον εκπαιδευτή μας εκεί, ήμασταν ασφαλείς γιατί πραγματικά δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Είναι το ίδιο με την αυτόνομη κατάδυση: Πρέπει να έχεις έναν φίλο. Είναι ένα άθλημα, είναι δεξιότητες και το σώμα σου προσαρμόζεται για να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε το να έχεις τον Νεντ εκεί ήταν πολύ σημαντικό» επεσήμανε η σταρ.

Βέβαια, ο Τομ Κρουζ εντυπωσίασε και πάλι τους θαυμαστές του στέλνοντας τις ευχές του κάνοντας ελεύθερη πτώση, κάτι που σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν πολλοί συνάδελφοί του.

πηγή: instyle.gr