Κάρολος-Καμίλα: Αυξήθηκε ο τουρισμός στη Ραβέννα μετά την επίσκεψή τους σε μουσείο – «Ασφυκτικά γεμάτη» πλέον η ιταλική πόλη

Ο Ντιέγκο Σάλια, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάρμα, ένιωσε πως κέρδισε το τζάκποτ όταν η βασίλισσα Kαμίλα βρέθηκε στο Μουσείο του Λόρδου Βύρωνα, στη Ραβέννα της Ιταλίας, και αποδείχθηκε η πιο ενθουσιώδης και περίεργη επισκέπτρια που θα μπορούσε να φανταστεί.

Η βασίλισσα της Βρετανίας, η οποία βρισκόταν στην πόλη με τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στις αρχές Απριλίου, γοητεύτηκε τόσο πολύ από την ατμόσφαιρα και τα εκθέματα του Μουσείου, που δεν δίστασε να αφήσει τον σύζυγό της να την περιμένει στην αυλή.

Αφιέρωσε αρκετό χρόνο εξερευνώντας τα πρωτότυπα χειρόγραφα του Βύρωνα, τις τούφες από τα σγουρά του μαλλιά και τις ερωτικές επιστολές που είχε γράψει στην κόμισσα Τερέζα Γκουϊτσιόλι.

«Αγάπη μου, έλα να γνωρίσεις τους ανθρώπους», είπε η Καμίλα στον σύζυγό της, ο οποίος χαιρέτησε το προσωπικό και πόζαρε για selfie, ενώ εξήρε το Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην κατοικία όπου ο ποιητής ολοκλήρωσε τα ποιήματα «Δον Ζουάν» και «Προφητεία του Δάντη» κατά τη διάρκεια της παραμονής του το 1819-21.

Η σύντομη επίσκεψη τους πυροδότησε μια σημαντική αύξηση στον τουρισμό, ειδικά από τη Βρετανία.

Ο καθηγητής Σάλια, δήλωσε στον Guardian ότι η πόλη είναι πλέον ασφυκτικά γεμάτη, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.

«Η Ραβέννα είναι μια πόλη που συνδυάζει εξαιρετική τέχνη, ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας και όμορφη φύση που περιλαμβάνει δάσος και θάλασσα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Μουσείου Φάμπιο Ρίτσι.

«Εκτός αυτού, έχει και καλό φαγητό. Τι άλλο να θέλει κανείς από τη ζωή;» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ