«Ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα» – Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος συμπλήρωσε τον πρώτο του χρόνο ζωής. Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή μέρα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο instagram μία αδημοσίευτη φωτογραφία από τη βάπτιση, εκφράζοντας την ευτυχία της για τον ερχομό του παιδιού τους.

Η γιορτή για τα πρώτα γενέθλια ήταν γεμάτη χαρά και οικογενειακή θαλπωρή, με τον μικρό πρωταγωνιστή να κλέβει τις εντυπώσεις.

«Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου», έγραψε σε ανάρτησή της στο instagram.