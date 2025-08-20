Ιωάννα Σαρρή: Απολαμβάνει τις διακοπές της στα Κύθηρα – ΦΩΤΟ

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Κύθηρα απολαμβάνει η Ιωάννα Σαρρή.

Το μοντέλο που έγινε γνωστό από τη συμμετοχή του στο GNTM και διατηρεί σχέση με τον Γιώργο Σαμπάνη, κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και βρέθηκε στο νησί.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά, μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι έκανε και τώρα, δίνοντάς τους μια γεύση από τις διακοπές της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε στιγμιότυπα με την ίδια να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της στην παραλία, ενώ σε άλλες φωτογραφίες, δείχνει τα τοπία που επισκέφτηκε. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, δεν έγραψε πολλά, παρά μόνο αποκάλυψε το μέρος όπου βρίσκεται.

«Κύθηρά μου», έγραψε η Ιωάννα Σαρρή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Sarri (@iwanna_sarri)



