Ιωάννα Σαρρή: Απολαμβάνει τις διακοπές της στα Κύθηρα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Κύθηρα απολαμβάνει η Ιωάννα Σαρρή.

Ιωάννα Σαρρή: «Πρόδωσε» τον… γάμο της με τον Γιώργο Σαμπάνη

Το μοντέλο που έγινε γνωστό από τη συμμετοχή του στο GNTM και διατηρεί σχέση με τον Γιώργο Σαμπάνη, κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και βρέθηκε στο νησί.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά, μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι έκανε και τώρα, δίνοντάς τους μια γεύση από τις διακοπές της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε στιγμιότυπα με την ίδια να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της στην παραλία, ενώ σε άλλες φωτογραφίες, δείχνει τα τοπία που επισκέφτηκε. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, δεν έγραψε πολλά, παρά μόνο αποκάλυψε το μέρος όπου βρίσκεται.

«Κύθηρά μου», έγραψε η Ιωάννα Σαρρή.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Sarri (@iwanna_sarri)


ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση ουσίας που ταξινομήθηκε ως τοξική στα καλλυντικά

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να εντάξει άμεσα τους πυροσβέστες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων

Άνδρας πέρασε 30 ημέρες μόνος τους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο – Δείτε βίντεο από την στιγμή που βλέπει ξανά τον ήλιο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον παπαγάλο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ελένη Πετρουλάκη: «Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία» – Το μήνυμά της σε όλες τις γυναίκες

Η Ελένη Πετρουλάκη ανέβασε στο instagram μια νέα φωτογραφία της από τις διακοπές της στην Κρήτ...
20:27 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Το γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας έπαιξε στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

Το γλυκό αγοράκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία σε νηπιακή ηλικία, είναι γνωστός Έλληνας ηθ...
17:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: «Έπαθα σοκ, πήγα εκεί και μιλούσε με έναν άγνωστο άνθρωπο» – Αποκαλύπτει τι συνέβη στον γιο της

Με αφορμή το θέμα για τους κινδύνους που εγκυμονούν στο διαδίκτυο για τα παιδιά και το πώς μπο...
16:45 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Γερονικολού – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Μαγευτικές διακοπές στο Ιόνιο για το ζευγάρι – ΦΩΤΟ

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο