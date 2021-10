Η Αθηνά Οικονομάκου τόλμησε και έκανε μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της και θέλησε να τη μοιραστεί στον λογαριασμό της στο Instagram ζητώντας μάλιστα από τους followers της να τη σχολιάσουν.

Η ηθοποιός έκοψε τα μαλλιά της σε μακρύ καρέ και στη συνέχεια πόζαρε δίπλα στον κομμωτή της.

«Oops I did it again. Περιμένω τα σχόλιά σας», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου κάτω από τη λεζάντα της ανάρτησής της.