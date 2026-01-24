Γιώργος Θαναηλάκης για Deal: «Πήγα για το δοκιμαστικό και δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα με πάρουν»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», βρέθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ο Γιώργος Θαναηλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο τηλεπαιχνίδι «Deal» και αποκάλυψε πως έγινε η επιλογή του ως παρουσιαστής.

«Η αλήθεια είναι ότι, όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνω το δοκιμαστικό, δεν πήγε καν το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να επιλεγώ γιατί είχα ακούσει ότι είχαν κάνει δοκιμαστικό πολλοί γνωστοί, και ηθοποιοί που το είχαν ξανακάνει και παρουσιαστές. Αλλά για μένα ήταν μία πρόκληση εκείνη τη στιγμή. Λέω ”θα πας να το κάνεις, να δείξεις, αν μπορείς και αν το έχεις”», περιέγραψε αρχικά ο Γιώργος Θαναηλάκης.

«Έχω μία εμπιστοσύνη γενικά στον εαυτό μου. Πάντα είχα μία άνεση μέσα σε στούντιο. Έχω χιούμορ, το οποίο στις αθλητικές εκπομπές δεν βγαίνει εύκολα και πίστευα ότι αυτό θα μου έδινε την ευκαιρία να εκφραστώ ακόμα πιο εύκολα. Πέρασαν δύο-τρεις μήνες μέχρι να με πάρουν τηλέφωνο, το είχα αποκλείσει από το μυαλό μου», συμπλήρωσε.

