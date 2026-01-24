Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Μαλανδρίνου – Εντοπίστηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Μαλανδρίνου – Εντοπίστηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα

Επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, έρευνες σε συνολικά 12 κελιά ενώ συνέλαβαν συνολικά 17 έγκλειστους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 7 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων,
  • συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 34,5 γραμμαρίων,
  • 50 ναρκωτικά χάπια,
  • 8 αυτοσχέδια μαχαίρια,
  • αυτοσχέδιο ξυράφι,
  • 3 αυτοσχέδια σουβλιά,
  • αυτοσχέδιο κατσαβίδι,
  • μεταλλικός σωλήνας,
  • 4 μεταλλικές σπάτουλες,
  • ηλεκτρολογικό κατσαβίδι,
  • 2 ψαλίδια,
  • 2 φορητά WiFi Router,
  • 8 κινητά τηλέφωνα, 1 θρυμματισμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
  • Tablet,
  • 4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων και Hands Free.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση οι 13 από τους συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους υπόλοιπους, θα υποβληθεί αρμοδίως.

