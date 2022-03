Γενέθλια για τον θρυλικό Neil Sedaka

Έκλεισε χθες τα 83 του χρόνια, ο πολύ γνωστός Αμερικανός συνθέτης, στιχουργός, πιανίστας, τραγουδιστής και παραγωγός δίσκων Neil Sedaka.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1957 ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Tokens, από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, οι οποίοι αργότερα το 1961 είχαν κάνει επιτυχία με το τραγούδι “The Lion Sleeps Tonight”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι γονείς του Neil Sedaka είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από την Κωνσταντινούπολη το 1910. Εκείνος γεννήθηκε στο Brooklyn στις 13 Μαρτίου του 1939. Έγραψε πάνω από 500 τραγούδια, για τον εαυτόν του και για άλλους τραγουδιστές και έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων.

Αρχές της δεκαετίας του ’70 μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αγγλία.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το “Oh! Carol”, που το έγραψε το 1958. Το κομμάτι αναφερόταν στο κορίτσι με το οποίο είχε δεσμό στο γυμνάσιο και το οποίο λεγόταν Carol Klein και το οποίο δεν ήταν άλλη από την γνωστή μας αργότερα Carole King. Όταν η Carole παντρεύτηκε τον στιχουργό και παραγωγό Gerry Goffin, έβγαλε σε δίσκο το τραγούδι-απάντηση (βασισμένο στην ίδια μελωδία) που λεγόταν “Oh! Neil”.

Αν δείτε το πρώτο βίντεο παρακάτω με το “Oh! Carol”, μην σας φανεί παράξενο αν δείτε τον Μαυρίκιο Μαυρικίου της Αμερικής εκείνης της εποχής…!

Άλλες επιτυχίες του Neil Sedaka ήταν το “One Way Ticket”, το “Calendar Girl”, το “Breaking Up Is Hard to Do”, το “Laughter in the Rain”. Επίσης έχει γράψει το “Solitaire” που έκαναν χιτ οι Carpenters και την επιτυχία “Love Will Keep Us Together” των Captain & Tennille.

