Ετεοκλής Παύλου: Από την ημέρα που μπήκα στην τηλεόραση, έχω πιο μεγάλα αυτιά παρά στόμα

Για την τηλεοπτική παρουσία του στην πρωινή ζώνη και τη συνύπαρξή του με την σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου μίλησε στην εκπομπή One on One του OPEN, ο Ετεοκλής Παύλου.

«Είμαι ο καλύτερος viewer του εαυτού μου, θα κάτσω να δω από την αρχή ό, τι είπα και ό, τι σχολίασα. Από την ημέρα που μπήκα στην τηλεόραση, έχω πιο μεγάλα αυτιά παρά στόμα. Αυτό με έχει βοηθήσει στην εξέλιξή μου. […] Πλέον καταλαβαίνω γιατί λέγεται ό, τι λέγεται για μένα ή για τον καθένα. […] Θέλω να υπάρχω για πολλά χρόνια ακόμα στην τηλεόραση, θα κάνω τα πάντα για να πετύχει», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ελληνική τηλεόραση έχει τα πάντα και με παραξενεύει όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι η ελληνική τηλεόραση έχει όλο τα ίδια. Με λυπεί να λένε ότι θέλει αλλαγές, άνθρωποι που είναι μέσα στην τηλεόραση. Αν πιστεύεις κάτι τέτοιο, άλλαξε την τηλεόραση ή φύγε από την τηλεόραση. […] Υπάρχουν πάνελ που είναι πολύ πιο ικανά από τους ίδιους τους παρουσιαστές».

Σε άλλο σημείο ο παρουσιαστής «Breakfast@star» τόνισε ότι «η τηλεόραση δεν είναι μια δουλειά που θα την κάνεις 2-3 ώρες τη μέρα, είναι επιλογή ζωής η τηλεόραση. Για να υπάρχεις τηλεοπτικά, όταν αντιλαμβάνεσαι πόση βαρύτητα έχει ο δημόσιος λόγος, είναι υποχρέωσή σου να έχεις ενδιαφέρον να μάθεις τα πάντα. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που υπηρετούν την τηλεόραση αλλά δεν την παρακολουθούν ή τη βαριούνται».