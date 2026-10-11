Δώρα Αναγνωστοπούλου: Η απάντησή της για την αξιοπιστία της τηλεόρασης – «Το κοινό αμφισβητεί και καλά κάνει»

Η επιστροφή της εκπομπής MEGA Stories στάθηκε η αφορμή για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Δώρα Αναγνωστοπούλου στο ένθετο «Πρόσωπα» της εφημερίδας «Τα Νέα» και τη δημοσιογράφο Διονυσία Μαρίνου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη διαφορετική προσέγγιση της είδησης μέσα από την εκπομπή της, αλλά και για την εμπιστοσύνη του κοινού στην τηλεόραση.

Όπως εξήγησε, το MEGA Stories της δίνει τη δυνατότητα να εξετάζει κάθε θέμα σε μεγαλύτερο βάθος, αναδεικνύοντας τις πτυχές που αξίζει να απασχολήσουν τον τηλεθεατή.

«Η εκπομπή μού δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίζω ένα θέμα διαφορετικά. Να εξετάσω τις παραμέτρους του και να το καθοδηγήσω, αν θέλεις, εκεί όπου αισθάνομαι ότι υπάρχει λόγος να σταθεί ο τηλεθεατής. Δεν είναι τυχαίο που λένε οι παλιοί δημοσιογράφοι ότι το δελτίο είναι του σταθμού και η εκπομπή του παρουσιαστή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην αμφισβήτηση που εκφράζει το κοινό απέναντι στην τηλεόραση και τη δημοσιογραφία, η Δώρα Αναγνωστοπούλου υπογράμμισε ότι η τηλεόραση εξακολουθεί να έχει ισχυρή δυναμική, ακόμη κι όταν το περιεχόμενό της μεταφέρεται σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως «τα social media, τα podcasts, τα vidcasts».

«Τώρα, το κοινό αμφισβητεί και καλά κάνει γιατί, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, έχει πολλούς λόγους για να αμφισβητεί», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη για κριτική στάση απέναντι στην πληροφορία σε μια εποχή όπου η διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και το παραπλανητικό περιεχόμενο γίνεται ολοένα πιο απαιτητική.