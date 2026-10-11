Βαγγέλης Γερμανός: Γιατί γύρισε την πλάτη στη δημοσιότητα – «Δεν θέλησα να παίξω με το σύστημα»

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Για τη στάση ζωής που επέλεξε να ακολουθήσει, την επιτυχία και τη νοσταλγία, μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Ναταλί Χατζηαντωνίου ο Βαγγέλης Γερμανός, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Ο γνωστός τραγουδοποιός εξήγησε γιατί δεν επιδίωξε να προσαρμοστεί στους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, παρά την αναγνωρισιμότητα που γνώρισε από νεαρή ηλικία.

«Δεν θέλησα να παίξω με το σύστημα. Μου φαινόταν βλακώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν του άρεσε ποτέ η υπερβολική έκθεση, την οποία θεωρεί «μια μορφή αγένειας».

Αναφερόμενος στο παρελθόν και στις αλλαγές που γνώρισε η Ελλάδα, ο Βαγγέλης Γερμανός δήλωσε πως δεν νοσταλγεί τίποτα, τονίζοντας ότι «η νοσταλγία είναι παθητική» και πως «η υπερβολική νοσταλγία σκοτώνει».

Ιδιαίτερα καυστικός δε, ήταν όταν αναφέρθηκε στη δικτατορία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ήθελε να τη ζήσει ξανά.

«Η χούντα ήταν η αποθέωση της βλακείας. Κάθε βλαξ με στολή έγινε ρυθμιστής της ζωής μας», κατέληξε.