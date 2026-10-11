Βαγγέλης Γερμανός: Γιατί γύρισε την πλάτη στη δημοσιότητα – «Δεν θέλησα να παίξω με το σύστημα»

Ο Βαγγέλης Γερμανός μίλησε σε συνέντευξη για τη στάση ζωής που επέλεξε, την αποστασιοποίησή του από τη δημοσιότητα και τη μουσική βιομηχανία, καθώς και τις απόψεις του για τη νοσταλγία και την περίοδο της δικτατορίας. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, στο ένθετο «Νησίδες» και τη Ναταλί Χατζηαντωνίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Βαγγέλης Γερμανός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βαγγέλης Γερμανός, με αφορμή το νέο του άλμπουμ, μίλησε για τη στάση ζωής του και γιατί «δεν θέλησε να παίξει με το σύστημα». Θεωρεί την υπερβολική έκθεση «μια μορφή αγένειας».
  • Ο τραγουδοποιός δήλωσε πως δεν νοσταλγεί τίποτα από το παρελθόν, τονίζοντας ότι «η νοσταλγία είναι παθητική» και «η υπερβολική νοσταλγία σκοτώνει».
  • Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός όταν αναφέρθηκε στη δικτατορία, δηλώνοντας ότι «η χούντα ήταν η αποθέωση της βλακείας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για τη στάση ζωής που επέλεξε να ακολουθήσει, την επιτυχία και τη νοσταλγία, μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Ναταλί Χατζηαντωνίου ο Βαγγέλης Γερμανός, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Ο γνωστός τραγουδοποιός εξήγησε γιατί δεν επιδίωξε να προσαρμοστεί στους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, παρά την αναγνωρισιμότητα που γνώρισε από νεαρή ηλικία.

«Δεν θέλησα να παίξω με το σύστημα. Μου φαινόταν βλακώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν του άρεσε ποτέ η υπερβολική έκθεση, την οποία θεωρεί «μια μορφή αγένειας».

Αναφερόμενος στο παρελθόν και στις αλλαγές που γνώρισε η Ελλάδα, ο Βαγγέλης Γερμανός δήλωσε πως δεν νοσταλγεί τίποτα, τονίζοντας ότι «η νοσταλγία είναι παθητική» και πως «η υπερβολική νοσταλγία σκοτώνει».

Ιδιαίτερα καυστικός δε, ήταν όταν αναφέρθηκε στη δικτατορία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ήθελε να τη ζήσει ξανά.

«Η χούντα ήταν η αποθέωση της βλακείας. Κάθε βλαξ με στολή έγινε ρυθμιστής της ζωής μας», κατέληξε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ