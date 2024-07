Δημήτρης Κόκοτας: Τα νέοτερα για την κατάσταση της υγείας του – «Θέλει πολύ χρόνο ακόμα»

Η Ματίνα Παγώνη παραχώρησε δηλώσεις στην ψυχαγωγική εκπομπή του ΣΚΑΪ, Summer’s Cool την Πέμπτη 25 Ιουλίου με την Πρόεδρο του ΕΙΝΑΠ να μεταφέρει τις εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος παραμένει στη ΜΑΦ του νοσοκομείου Γεννηματάς.

Θυμίζουμε εδώ, πως ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή στις 28 Μαρτίου κατά τη διάρκεια των προβών του στο Just the 2 of us.

Το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει πολύ μεγάλο σχετικά με την πορεία της υγείας του καλλιτέχνη. Όπως ανέφερε και η Ματίνα Παγώνη οι θαυμαστές του Δημήτρη Κόκοτα περιμένουν να τον δουν υγιή, πίσω στα καλλιτεχνικά του σχέδια, ωστόσο χρειάζεται χρόνος για να ξεπεραστούν τα σοβαρά προβλήματα υγείας, που αντιμετωπίζει.

Οι αποκαλύψεις της Ματίνας Παγώνη για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα

«Η κατάσταση είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει στη ΜΑΦ, οι γιατροί κάνουν τις προσπάθειές τους και ο ίδιος κάνει τις προσπάθειές του. Δεν έχουμε καμία αλλαγή όσον αφορά τον απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο. Ο χρόνος θα δείξει, δεν μπορούμε προς το παρόν να πούμε κάτι παραπάνω. Αντιδρά μόνο στα επώδυνα, δεν έχουμε καμία άλλη εξέλιξη. Δίνουμε πολύ χρόνο στον οργανισμό του για να προσπαθήσει κάποια στιγμή να αντιδρά περισσότερο. Η σταθερή κατάσταση είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά όσο περνάει ο καιρός πρέπει να ελπίζουμε, ότι θα γίνει κάτι περισσότερο. Θέλει πολύ χρόνο ακόμα», είπε η Ματίνα Παγώνη.