Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες με τη γιαγιά της και τα συγκινητικά λόγια της – «Για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά»

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τη γιαγιά της, μοιραζόμενη φωτογραφίες τους από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη γιαγιά της, η οποία την μεγάλωσε και αποτέλεσε πρότυπο στη ζωή της.

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Μπάρκα- γιαγιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τη γιαγιά της, με την παρουσιάστρια να ανεβάζει στο Instagram φωτογραφίες τους.
  • Η Μπάρκα συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα κείμενο που ξεχειλίζει από αγάπη και τρυφερότητα, γράφοντας «Για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά» και χαρακτηρίζοντας τη γιαγιά της ως το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής της.
  • Η ανάρτηση καταλήγει με ένα υστερόγραφο, καλώντας «Όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας ,ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τη γιαγιά της. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες της ίδιας με την αγαπημένη της γιαγιά πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Φάνη Μπότση και τις συνόδευσε με ένα κείμενο που ξεχειλίζει από αγάπη και τρυφερότητα.

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«Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά. Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη. Για την γιαγιά μου» αναφέρει αρχικά και συνεχίζει:

«Εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο. Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’ αγαπάω γιαγιούλα μου. Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται. Σ’ αγαπάω!».

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Και καταλήγει με ένα υστερόγραφο: «Όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας ,ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ!

Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο».

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