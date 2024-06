Coldplay: Όλα έτοιμα για την συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Από τα ξημερώματα δεκάδες θαυμαστές των Coldplay είχαν στηθεί έξω από το ΟΑΚΑ και περίμεναν να ανοίξουν οι πόρτες για την μεγάλη συναυλία της χρονιάς.

Το απόγευμα του Σαββάτου άρχισαν να μπαίνουν στο ΟΑΚΑ οι πρώτοι φανς του συγκροτήματος. Σήμερα αναμένεται να παρευρεθούν στην συναυλία 60.000 άτομα, ενώ άλλα τόσοι θα είναι οι θεατές και αύριο για την δεύτερη ημέρα της συναυλίας των Coldplay.

Νωρίτερα οι Coldplay δημοσίευσαν οδηγίες για την αντιμετώπιση της ζέστης και κάλεσαν τον κόσμο να μην πάει νωρίς για την συναυλία και να μην περιμένει πολλή ώρα μέσα στην ζέστη, να φοράει αντηλιακό και να αποφεύγει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύουν οι θαυμαστές του συγκροτήματος φαίνεται μία πρώτη εικόνα από τις ετοιμασίες για την συναυλία μέσα στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα και οι Coldplay δημοσίευσαν φωτογραφία με τα μουσικά όργανα και σχολίασαν για το ταξίδι τους στην Αθήνα: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο Αρχιμήδης θα μπορούσε να εξηγήσει πώς μας πήρε τόσο πολύ καιρό να φτάσουμε στην Ελλάδα… αλλά η άφιξη στην Αθήνα έκανε την οδύσσεια πολύ πιο γλυκιά. Ανυπομονούμε να παίξουμε απόψε στο πανέμορφο Ολυμπιακό Στάδιο».

I’m not sure Archimedes himself could explain how it has taken us so long to get to Greece… but arriving in Athens has made the odyssey so much sweeter. We cannot wait to play tonight in the beautiful Olympic Stadium. W. X pic.twitter.com/SnzUNKDRq9

— Coldplay (@coldplay) June 8, 2024