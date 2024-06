Coldplay: Με καρεκλάκια και στρώματα θαλάσσης περιμένουν έξω από το ΟΑΚΑ για το μουσικό event της χρονιάς – Δείτε φωτογραφίες

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ απόψε και αύριο, Κυριακή. Περίπου 60.000 θεατές αναμένονται να δώσουν το παρών κάνοντας την ατμόσφαιρα εκρηκτική.

Το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία του θρυλικού πλέον sold out υπερθεάματος «Music of the spheres».

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του enikos.gr, παρά τη ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν «πιάσει θέση» έξω από το ΟΑΚΑ. Έχοντας μαζί τους μπουκαλάκια με νερό, καθισματάκια, ακόμη και στρώματα θαλάσσης προκειμένου να κάθονται ή να ξαπλώνουν, περιμένουν έξω από το Στάδιο. Είναι έτοιμοι από καιρό για το μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00. Η Αντωνία Καούρη θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά 19:00 και, μία ώρα αργότερα, θα ακολουθήσει η Maisie Peters. Πάντως, οι Coldplay θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «Music of the Spheres», κατά τις 21:15.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας.