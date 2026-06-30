Χρίστος Αντωνιάδης για τα πρώτα του τραγούδια: «Εγώ τα άκουσα από την φωνή του Βασίλη Καρρά…»

Ο Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε στα πρώτα του τραγούδια. Αποκάλυψε ότι αυτά, τα είχε ακούσει αρχικά από τη φωνή του Βασίλη Καρρά, πριν τελικά κυκλοφορήσουν από τον ίδιο.

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Χρίστος Αντωνιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στα πρώτα του τραγούδια, τα οποία είχε ακούσει αρχικά από την φωνή του Βασίλη Καρρά.
  • Σε ερώτηση για τα συστατικά της επιτυχίας, ο τραγουδιστής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν τα ήξερα θα ήμουν πάρα πολύ πλούσιος».
  • Εξήγησε επίσης πως τραγούδια που του είχαν πρωτοδειγματίσει κατέληξαν στον Νότη Σφακιανάκη, δηλώνοντας πως αυτό «συμβαίνει στη δουλειά μας».

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Στη «Super Κατερίνα» παραχώρησε συνέντευξη ο Χρίστος Αντωνιάδης, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής, ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε και στα πρώτα του τραγούδια, τα οποία είχε ακούσει αρχικά από την φωνή του Βασίλη Καρρά.

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Σε ερώτηση για το ποια είναι τα συστατικά για να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία, ο Χρίστος Αντωνιάδης απάντησε: «Αν τα ήξερα θα ήμουν πάρα πολύ πλούσιος. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο να νομίζουμε ότι θα “χαλάσει κόσμο” και να μην ενδιαφέρει κανέναν. Ή μπορεί ένα από αυτά που δεν είναι φαβορί, ξαφνικά να κάνει κάτι στον κόσμο, και να σου προκύψει επιτυχία από εκεί. Δεν το ξέρεις».

«Έχει τύχει και στον Σφακιανάκη να δώσουν τραγούδια που μου τα είχαν πρωτοδειγματίσει εμένα και εγώ δεν είχα δώσει σημασία. Μου είχαν έρθει στίχοι, που τους βρήκα έπειτα από χρόνια στα συρτάρια μου, και διαβάζοντάς τους ανακάλυψα ότι είναι τραγούδια που έχει πει ο Νότης», εξήγησε στη συνέχεια.

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Ακόμα, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Τα πρώτα μου τραγούδια, ήταν ένας δίσκος που λεγόταν “Κάθε Νύχτα”. Αυτά τα τραγούδια εγώ τα άκουσα από την φωνή του Βασίλη Καρρά. Εκείνη την εποχή όμως επειδή έκανε κάποια άλλα, έμειναν στο συρτάρι και μου τα έδωσαν εμένα, και έκανα επιτυχία. Αλλά θέλω να σου πω ότι συμβαίνει αυτό στη δουλειά μας».

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