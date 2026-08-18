Χούθι: Νέο πλήγμα σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία – Φόβοι για σύρραξη μεγάλης κλίμακας

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Σε μια νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεών τους κατά του Ριάντ, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου στη νότια Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε μέσο ενημέρωσης που ελέγχεται από την οργάνωση.

Οι Χούθι «έθεσαν στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Aramco», του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, στην Τζαζάν, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, «με πολλά drone», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των ανταρτών Saba, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, λέγοντας πως επρόκειτο για ανταπόδοση «παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Υεμένης».

Οι Χούθι είχαν ήδη ανακοινώσει, την περασμένη εβδομάδα, πλήγμα κατά του διυλιστηρίου αυτού.

Η αφορμή για την κατάρρευση της εκεχειρίας

Τον περασμένο μήνα, η εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 ανάμεσα στους Χούθι και την κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ, κατέρρευσε, σε ένα νέο στάδιο της αναζωπύρωσης των εντάσεων στην περιοχή ως συνέπεια του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η σύγκρουση επαναλήφθηκε έπειτα από πλήγματα που φέρεται να πραγματοποίησε το Ριάντ εναντίον του αεροδρομίου της Σαναά, που τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι, όπου το Ιράν είχε στείλει αεροπλάνο που μετέφερε αντιπροσωπεία των ανταρτών χωρίς να ζητήσει την άδεια της Σαουδικής Αραβίας, που ελέγχει τον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Κλιμάκωση

Από τότε οι Χούθι έχουν πλήξει επανειλημμένα σαουδαραβικές υποδομές και πλοία, αφού ανακοίνωσαν αποκλεισμό κατά των πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει καταστεί ζωτικής σημασίας πέρασμα για τη μεταφορά υδρογονανθράκων μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, από το Ιράν.

Στο έδαφος της Υεμένης, οι Χούθι εξαπέλυσαν στις 6 Αυγούστου τις πιο φονικές επιθέσεις τους εδώ και χρόνια, σκοτώνοντας 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων κυρίως στην επαρχία Μαρίμπ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Έκκληση του ΟΗΕ

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε χθες, Δευτέρα, τις εμπόλεμες πλευρές στην Υεμένη να «σταματήσουν αμέσως» όλες τις επιθέσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επιστροφής σε «μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας».

Ο πόλεμος, του ξέσπασε το 2014, έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και έχει βυθίσει την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ