Χάρης Ασημακόπουλος για την κατάθλιψη: «Είναι ένα βάσανο που κουβαλάς μέσα σου…»

Ο Χάρης Ασημακόπουλος, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Όλα...Λάθος!», μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στην κατάθλιψη και την απιστία. 

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Χάρης Ασημακόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χάρης Ασημακόπουλος μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για την κατάθλιψη, τονίζοντας ότι «Είναι ένα βάσανο που κουβαλάς μέσα σου και μπορεί να σου κάτσει για διάφορους λόγους».
  • Εξομολογήθηκε πως η δική του εμπειρία δεν οφειλόταν σε έλλειψη εργασίας, αλλά σε άγχος από ένα δάνειο για το σπίτι.
  • Σχετικά με την απιστία, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Θες να πας να το κάνεις; Κάν’ το! Στο σπίτι μην το φέρεις».

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Με αφορμή την συμμετοχή του στην παράσταση «Όλα…Λάθος!», ο Χάρης Ασημακόπουλος μίλησε στην κάμερα του «Happy Day». Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει γίνει ευρέως γνωστός μέσα από επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε τόσο στην κατάθλιψη όσο και στην απιστία.

Σχετικά με την κατάθλιψη, ο καλλιτέχνης τόνισε ότι «μπορεί να σου κάτσει για διάφορους λόγους», περιγράφοντας μία προσωπική του εμπειρία.

«Είναι ένα βάσανο που κουβαλάς μέσα σου και μπορεί να σου κάτσει για διάφορους λόγους», είπε στις δηλώσεις του.

Συνεχίζοντας, εξομολογήθηκε πως: «Εμένα ας πούμε δεν μου έκατσε η κατάθλιψη επειδή δεν είχα δουλειά. Είχα φορτωθεί ένα δάνειο για το σπίτι που έμενα. Μου είχε δημιουργήσει άγχος το γεγονός ότι έμενα σε ένα σπίτι που δεν ήταν δικό μου ουσιαστικά, ανήκε σε μία τράπεζα. Πούλησα το σπίτι και είμαι μια χαρά».

Για το θέμα της απιστίας, ο Χάρης Ασημακόπουλος εξήγησε ότι: «Η απιστία είναι κάτι το οποίο σαφώς σε ενοχλεί άμα το μάθεις. Το βασικό για εμένα ποιο είναι; Μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου; Να μην το γράφει η μούρη σου, να μην το κουβαλάει το σώμα σου, να μην το κουβαλάει το μυαλό σου. Θες να πας να το κάνεις; Κάν’ το! Στο σπίτι μην το φέρεις». 

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