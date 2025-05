Χάλι Μπέρι: Το στιλιστικό απρόοπτο στο Φεστιβάλ των Καννών – Γιατί υποχρεώθηκε να αλλάξει φόρεμα

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Χάλι Μπέρι, μέλος της κριτικής επιτροπής του 78ου Φεστιβάλ των Καννών, αναγκάστηκε να «αλλάξει» βραδινό φόρεμα για την τελετή έναρξης σήμερα, λόγω των νέων ενδυματολογικών περιορισμών.

«Είχα ένα απίστευτο φόρεμα (…) για να βάλω απόψε, όμως δεν μπορώ, διότι η ουρά είναι πολύ μακριά. Σίγουρα, θα ακολουθήσω τους κανόνες, επομένως χρειάστηκε να αλλάξω πορεία», δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

As a result of the new #CannesFilmFestival dress code – banning red carpet nudity and long trains – Halle Berry can’t wear the frock she brought, she tells the press at the international jury conference pic.twitter.com/hwbC8kkAed

— The Hollywood Reporter (@THR) May 13, 2025