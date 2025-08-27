Αθηνά Οικονομάκου: Βουτιές στη Μήλο μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα – ΦΩΤΟ

Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στα ελληνικά νησιά και αυτή τη φορά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη μαγευτική Μήλο στην οποία βρίσκεται με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός περνάει τις διακοπές της μαζί με τον σύντροφο της και δημοσίευσε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο θάλασσα, ήλιο και ρομαντισμό.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε ξέγνοιαστες στιγμές: βόλτες στην ακροθαλασσιά, τρυφερές αγκαλιές αλλά και παιχνιδιάρικες πόζες στην άμμο, που μαρτυρούν το πόσο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι είναι.

«Από την Μήλο με αγάπη»,«From Milos, with love», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου.