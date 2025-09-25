Αννέτα Παπαθανασίου για την Χρύσα Σπηλιώτη: «Μια τσιγγάνα στη Γαλλία της είχε πει ότι θα πεθάνει νωρίς από ένα ατύχημα»

Η Αννέτα Παπαθανασίου ήταν καλεσμένη στο «Πρωίαν σε Είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός διηγήθηκε στιγμές που έζησε με τη Χρύσα Σπηλιώτη, που χάθηκε στη φωτιά στο Μάτι το 2018, αναφέροντας τι της είχε πει μία τσιγγάνα στη Γαλλία.

«Με τη Χρύσα Σπηλιώτη ξεκινήσαμε από την ΕΡΤ. Κάναμε το Γύρω γύρω όλοι. Ήμασταν πολύ φίλες και συγκατοικούσαμε ένα διάστημα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Μου είχε πει η Χρύσα ότι μια τσιγγάνα στην Γαλλία, στην Αβινιόν της είχε πει με το χέρι κι ότι από ένα δυστύχημα θα πεθάνει νωρίς», είπε η Αννέτα Παπαθανασίου.

Και πρόσθεσε: «Την περίμενα να έρθει στην Άνδρο. Σε 2 ημέρες θα ερχόταν. Εγώ στην αρχή δεν άκουγα ότι η φωτιά ήταν στο Μάτι, ακούγαμε άλλες περιοχές. Όπως κι εκείνοι άργησαν να το συνειδητοποιήσουν. Ήταν κοντά στη θάλασσα. Πήραν το αυτοκίνητο, δεν κατέβηκαν με τα πόδια στην παραλία κι έγινε η ιστορία».