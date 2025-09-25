Διαμαντοπούλου: Έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις μου για Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου

Για «κοπτοραπτική» κάνει λόγο η Άννα Διαμαντοπούλου σχετικά με τα όσα μεταδόθηκαν για τις αναφορές της στην Μαρία Καρυστιανού και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια παρέμβασης που έκανε στη συνεδρίαση της ΝΕ Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ είπε, μεταξύ άλλων, στην συγκεκριμένη κομματική εκδήλωση ότι: «Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις».

«Σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κ. Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια»

Κληθείσα να σχολιάσει την κριτική που δέχεται για τις αναφορές που έκανε στην κ. Καρυστιανού και την κ. Κωνσταντοπούλου, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε στα Παραπολιτικά: «Όπως όλοι οι Έλληνες, και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κ. Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες. Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και στη Βουλή και στους θεσμούς και παντού. Πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Η κ. Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας, μιας κίνησης διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη. Αυτό που είπα εγώ έξι μέρες πριν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει έναν θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας».

Η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε στη συνέχεια ότι: «Η ομιλία μου αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες, χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά sites. Το ίδιο γίνεται με την ομιλία του κ. Γερουλάνου, επίσης πέντε μέρες πριν στην Πέλλα και επαναφέρονται στη συζήτηση οι δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από 10 μέρες».

Κατά την εκτίμησή της, «όλα αυτά γίνονται ένα πακέτο και αντί η συζήτηση να γίνεται για το τεράστιο ζήτημα που ήταν εχθές η εξωτερική πολιτική και το θέατρο που παίζεται στο Κοινοβούλιο, έρχεται όλη η συζήτηση και αρχίζει η γνωστή φιλοσοφία αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή δεν αντέχει, τα εσωτερικά του προβλήματα κ.ο.κ.».

Ερωτηθείσα σε ποιον αποδίδει όλες αυτές τις ενέργειες, απάντησε: «Είναι πολύ εμφανές πια ότι υπάρχει ένας υπερ-εξοπλισμός της ΝΔ στη διακίνηση ειδήσεων και στο pushάρισμα των ειδήσεων και πώς αυτά πακετάρονται».

Σε άλλη ερώτηση, εάν αποκλείει το ενδεχόμενο να προέρχεται όλη αυτή η αναταραχή μέσα από το ΠΑΣΟΚ, η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε: «Το αποκλείω τελείως». Κληθείσα να απαντήσει εάν συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γερουλάνου, σημείωσε: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρήγορα. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού που είπε και για να το κάνουμε πρέπει να παλέψουμε όλοι και να δουλέψουμε επί της ουσίας, επί του προγράμματος».

Στη συνέχεια, ερωτηθείσα πού αποδίδει την αδυναμία να προωθήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και αν εκτιμά ότι είναι υπονόμευση του αρχηγού του, εξήγησε: «Δεν βλέπω υπονόμευση, βλέπω μια συνολική ανάγκη που έχουμε να κινηθούμε σε πολύ σταθερή γραμμή όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια ομοβροντία και μια δυνατότητα και επικοινωνία να μπαίνει στην ουσία των θεμάτων και των ζητημάτων».