Άλεκ Μπάλντουιν: Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της Χαλίνα Χάτσινς

Μία φωτογραφία της αδικοχαμένης Χαλίνα Χάτσινς, της διευθύντριας φωτογραφίας που σκοτώθηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν, μαζί με τον γιο τους ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter o σύζυγός της, Ματ Χάτσινς.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 42χρονης Χαλίνα, γράφει στην ανάρτησή του πως εκείνη τους “ενέπνεε όλους με το πάθος και το όραμά της και η κληρονομιά της είναι πολύ σημαντική για να περιγραφεί με λόγια. η απώλειά μας είναι τεράστια και ζητάμε από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας καθώς διαχειριζόμαστε το πένθος μας. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι μοιράζεστε φωτογραφίες και ιστορίες της ζωής της”.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021