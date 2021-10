Άλεκ Μπάλντουιν: Σοκαρισμένοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες μετά το φριχτό δυστύχημα – Οι πρώτες αντιδράσεις

Σοκ στον χώρο του κινηματογράφου από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπάλντουιν όταν το όπλο που χρησιμοποιούσε ο γνωστός ηθοποιός εκπυρσοκρότησε σκοτώνοντας τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Halyna Hutchins και τραυματίζοντας τον 48χρονο σκηνοθέτη Joel Souza.

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άνθρωποι της βιομηχανίας του θεάματος έσπευσαν να εκφράσουν το σοκ και την αγωνία τους για το αιματηρό περιστατικό, μέσω αναρτήσεών τους στα social media.

Ο ηθοποιός Ελάιτζα Γουντ που είχε συνεργαστεί με τη Halyna Hutchins και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν ήταν οι πρώτοι διάσημοι που σχολίασαν στο twitter την τραγωδία.

Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι κάποιος θα τραυματιστεί θανάσιμο σε κάποιο από τα κινηματογραφικά μου σετ. Προσεύχομαι αυτό να μην συμβεί ποτέ. Η καρδιά μου πηγαίνει σ’ αυτούς που επηρεάζονται από την τραγωδία σήμερα στο Ραστ, ιδιαίτερα τη Halyna Hutchins και την οικογένειά της” έγραψε στην ανάρτησή του ο σκηνοθέτης των ταινιών “Εκδικητές: Η τελευταία πράξη”, “Ομάδα Αυτοκτονίας 2”, “Φύλακες του Γαλαξία 1& 2” και πολλών άλλων.

Ο σταρ του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” Ελάιτζα Γουντ έγραψε, “εντελώς τρομακτικά και θλιβερά νέα για την κινηματογραφίστρια Halyna Hutchins. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της”.

Η ταινία “Rust” γυριζόταν στο Νέο Μεξικό, ενώ πλέον η παραγωγή σταμάτησε και το σημείο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, μέχρι να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Ο ηθοποιός έκλαιγε έξω από το γραφείο του σερίφη, όπου έδωσε κατάθεση.

Ο Μπάλντουιν είναι συμπαραγωγός στην ταινία και όπως έγινε γνωστό δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο της 42χρονης.

Ο ηθοποιός Paul Scheer χαρακτήρισε το δυστύχημα “τραγωδία και υπάρχουν τόσοι κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί”. Όπως έγραψε “δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι αυτό δυνατό. Τόοι άνθρωποι έδειξαν τόση αμέλεια. Είναι έγκλημα. Η Halyna ήταν ένα εκπληκτικό ταλέντο. Έχω αρρωστήσει”.

Η πρώην συμπρωταγωνίστρια του Μπάλντουιν, Ντέμπρα Μέσινγκ υπερασπίστηκε τον σταρ έπειτα από αρνητικό σχόλιο χρήστη στο twitter σχετικά με το δυστύχημα: “Του έδωσαν ένα πυροβόλο όπλο. Το χρησιμοποίησε στη σκηνή, Μετά συνέβη ένα καταστροφικό γεγονός όπου η Halyna Hutchins έχασε τη ζωή της και ο Joel Souza τραυματίστηκε. Προσεύχομαι για όλους στις οικογένειές τους”.

Tο γραφείο του σερίφη της Σάντα Φε επιβεβαίωσε ότι ήταν ο Μπάλντουιν που πυροβόλησε. Εκπρόσωπος της Rust Movies Productions LLC είπε σε δήλωσή του στο Deadline ότι “ολόκληρο το καστ και το συνεργείο έχουν συγκλονιστεί από τη σημερινή τραγωδία. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της Halyna και τους αγαπημένους της” έγραψε και πρόσθεσε:

“Έχουμε σταματήσει την παραγωγή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα του αστυνομικού τμήματος της Σάντα Φε”. Προκειμένου να βοηθήσει το καστ και το συνεργείο να διαχειριστεί την τραγωδία η εταιρεία παραγωγής θα προσφέρει συμβουλευτική υπηρεσία σε όποιον συνδέεται με την ταινία καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το φριχτό γεγονός”.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα είχε κάποιο πρόβλημα ή αν με κάποιο τρόπο αντί για άσφαιρα είχε πραγματικές σφαίρες, σύμφωνα με το TMZ.

Την αλληλεγγύη του εξέφρασε ο σταρ του “Bill & Ted”, Άλεξ Γουίντερ, φανερά ταραγμένος μετά την τραγωδία και συσχέτισε το περιστατικό με την κακή μεταχείριση των μελών του συνεργείου στη βιομηχανία θεάματος και απαίτησε καλύτερες ώρες, υγειονομική περίθαλψη και πρωτόκολλα ασφάλειας στα σετ.

Η Halyna Hutchins εργαζόταν ως μέλος παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Δούλεψε για τις ταινίες Archenemy, Blindfire και The Mad Hatter.

“Είμαι τόσο στεναχωρημένος για τον χαμό της Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στα γυρίσματα μιας ταινίας. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο και ήταν αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο” έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης της ταινίας Archenemy, Adam Egypt Mortimer.

