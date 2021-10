Άλεκ Μπάλντουιν: Σκότωσε 42χρονη και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της ταινίας – Πώς εκπυρσοκρότησε το όπλο

Σοκ έχει προκαλέσει το αιματηρό περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπάλντουιν. Ο γνωστός ηθοποιός πυροβόλησε και σκότωσε μέλος του συνεργείου, ενώ τραυμάτισε και τον σκηνοθέτη, όταν κατά λάθος εκπυρσοκρότησε το όπλο, που χρησιμοποιούσε.

Η ταινία “Rust” γυριζόταν στο Νέο Μεξικό, ενώ πλέον η παραγωγή σταμάτησε και το σημείο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, μέχρι να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Halyna Hutchins έπεσε νεκρή, ενώ ο 48χρονος σκηνοθέτης, Joel Souza, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός έκλαιγε έξω από το γραφείο του σερίφη, όπου έδωσε κατάθεση. Ο Μπάλντουιν είναι συμπαραγωγός στην ταινία και όπως έγινε γνωστό δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο της 42χρονης.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the “prop” gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα είχε κάποιο πρόβλημα ή αν με κάποιο τρόπο αντί για άσφαιρα είχε πραγματικές σφαίρες, σύμφωνα με το TMZ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 42χρονη μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της. Ο Souza νοσηλεύεται στο Christus St. Vincent Regional Medical Center.

“Οι αστυνομικοί διερευνούν πώς και τι τύπου όπλου εκπυρσοκρότησε” αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του σερίφη.

Η Halyna Hutchins εργαζόταν ως μέλος παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Δούλεψε για τις ταινίες Archenemy, Blindfire και The Mad Hatter.

“Είμαι τόσο στεναχωρημένος για τον χαμό της Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στα γυρίσματα μιας ταινίας. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο και ήταν αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο” έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης της ταινίας Archenemy, Adam Egypt Mortimer.

Here’s the thread about Halyna that I posted last year when we released the movie.

I was lucky to have known her and to have worked with her. ❤️ https://t.co/FgorxuqwMv

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021