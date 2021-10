Halyna Hutchins: Ποια είναι η 42χρονη που έπεσε νεκρή από το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν

Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Halyna Hutchins έπεσε νεκρή όταν εκπυρσοκρότησε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν. Στο αιματηρό περιστατικό τραυματίστηκε και ο 48χρονος σκηνοθέτης, Joel Souza, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η Halyna Hutchins, εργαζόταν ως μέλος παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Δούλεψε για τις ταινίες Archenemy, Blindfire και The Mad Hatter.

“Είμαι τόσο στεναχωρημένος για τον χαμό της Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στα γυρίσματα μιας ταινίας. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο και ήταν αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο” έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης της ταινίας Archenemy, Adam Egypt Mortimer.

I was lucky to have known her and to have worked with her. ❤️ https://t.co/FgorxuqwMv

