Άλεκ Μπάλντουιν: Ηθοποιοί που σκοτώθηκαν σε γυρίσματα από εκπυρσοκρότηση όπλου

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα γυρίσματα της ταινίας “Rust” όπου ο Άλεκ Μπάλντουιν σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που χρησιμοποιούσε έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο του κινηματογράφου.

Ωστόσο, ο θάνατος της ταλαντούχας Xαλίνα Χάτσινς επαναφέρει στο προσκήνιο τον διάλογο για το αν συγκεκριμένοι τύποι όπλων με άσφαιρα πυρά θα πρέπει να απαγορευτούν, ενώ μας θυμίζει και άλλες δύο τραγωδίες που έχουν εκτυλιχθεί σε γυρίσματα όταν εκπυρσοκρότησε όπλο.

Η Χαλίνα Χάτσινς, η οποία είχε καταγωγή από την Ουκρανία και είχε μεγαλώσει σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο, είχε εργαστεί στην Ευρώπη ως δημοσιογράφος του ερευνητικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Kyiv National University και πήρε πτυχίο στη διεθνή δημοσιογραφία. Αρχικά πριν στραφεί στην μεγάλη της αγάπη, που ήταν ο κινηματογράφος, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία.

Το 2015 είχε αποφοιτήσει από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και είχε επιλεγεί το 2019 ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του χώρου των κινηματογραφιστών από το περιοδικό του χώρου “American Cinematographer”, όπως αναφέρει το βιογραφικό της. Εργαζόταν ως μέλος παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Δούλεψε για τις ταινίες Archenemy, Blindfire και The Mad Hatter.

Στη σελίδα της στο Instagram, η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως “μια ανήσυχη ονειροπόλο” και “εθισμένη στην αδρεναλίνη”.

Όμως, κινηματογραφιστές όπως οι Christopher Doyle και Sergey Urusevskiy, την ενέπνευσαν και αποφάσισε να επικεντρωθεί στον κινηματογράφο. Έτσι, μετακόμισε στο Λος Άντζελες και εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής σε ταινίες.

Το 2018 ήταν μία από τις 8 γυναίκες κινηματογραφίστριες, που επελέγησαν για το 21st Century Fox DP Lab.

“Ένα από τα θετικά του να εργάζεσαι σε μια ταινία western είναι ότι μπορείς να ιππεύεις άλογα στο ρεπό σου” έγραψε η 42χρονη πριν από δύο ημέρες στον λογαριασμό της στο instagram.

Το βίντεο τη δείχνει να κάνει βόλτα με άλογα, σε ένα μαγευτικό σκηνικό. Αυτή η ανάρτηση έμελλε να είναι και η τελευταία της.

Η Έιπριλ Ράιτ, σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός, έγραψε στο Facebook: “Αρνούμαι να το πιστέψω. Τόσο νέα, με τόση ζωντάνια και ταλέντο. Τόσο όμορφη ψυχή. Η καρδιά μου είναι κοντά στον γιό και την οικογένειά της”.

“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή…πυρά από όπλο για άσφαιρα να σκοτώσουν ένα μέλος του συνεργείου; Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία”, δήλωσε ο ηθοποιός Τζο Μανγκανιέλο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την Χάτσινς στην ταινία δράσης του 2020 “Archenemy”.

“Είμαι τόσο στεναχωρημένος για τον χαμό της Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στα γυρίσματα μιας ταινίας. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο και ήταν αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο” έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης της ταινίας Archenemy, Adam Egypt Mortimer.

