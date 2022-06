Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι δίσκοι Hip-Hop μουσικής

Η hip hop μουσική ή αλλιώς rap μουσική, όπως ήταν αρχικά γνωστή, είναι ένα δημοφιλές είδος που αναπτύχθηκε στις μεγαλουπόλεις της Αμερικής, ιδιαίτερα σε περιοχές και γειτονιές Αφροαμερικανών, με πρώτο το Bronx της Νέας Υόρκης κατά τη δεκαετία του ’70.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Συνήθως πρόκειται για μία ρυθμική μουσική, που την συνοδεύει ένας επίσης ρυθμικός τρόπος εκφοράς του λόγου (παρλάτα), που όμως είναι τραγούδισμα. Η hip hop κουλτούρα, εκτός από το rapping, συνδέθηκε πολύ με τα σκρατς των DJs, το breakdancing, που είναι καθαρά χορός του δρόμου και τα graffiti.

Η διαμόρφωση μίας ιδανικής λίστας με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών σε κάθε είδος μουσικής δεν είναι εύκολη υπόθεση, το ίδιο και στην hip hop. Το μουσικό περιοδικό Rolling Stone σχημάτισε μία σχετική λίστα. Παρακάτω θα βρείτε τα 20 κορυφαία hip hop/rap άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής.

1. The Notorious B.I.G., ‘Ready to Die’ (1994)

2. Outkast, ‘Stankonia’ (2000)

3. Jay-Z, ‘The Blueprint’ (2001)

4. Public Enemy, ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ (1988)

5. Kendrick Lamar, ‘To Pimp a Butterfly’ (2015)

6. Kanye West, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ (2010)

7. Missy Elliott, ‘Miss E… So Addictive’ (2001)

8. Wu-Tang Clan, ‘Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’ (1993)

9. A Tribe Called Quest, ‘The Low End Theory’ (1991)

10. Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998)

11. Drake, ‘Take Care’ (2011)

12. Clipse, ‘Lord Willin’ ‘ (2002)

13. Dr. Dre, ‘2001’ (1999)

14. Ghostface Killah, ‘Supreme Clientele’ (2000)

15. Eric B. and Rakim, ‘Paid in Full’ (1987)

16. Cardi B, ‘Invasion of Privacy’ (2018)

17. Kanye West, ‘Yeezus’ (2013)

18. Madvillain, ‘Madvillainy’ (2004)

19. Lil Kim, ‘Hard Core’ (1996)

20. Future, ‘DS2’ (2015)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική). twitter:@IosifAvramoglou