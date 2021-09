Αυτό είναι το νέο άλμπουμ του Eric Clapton

Φέτος τον Φεβρουάριο ο Eric Clapton είχε ακυρώσει κάποιες συναυλίες στο Royal Albert Hall λόγω της πανδημίας.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Προκειμένου λοιπόν να μην πάνε χαμένες οι πρόβες που είχαν κάνει οι εξαίρετοι μουσικοί του για τις συναυλίες εκείνες, τους κάλεσε στο σπίτι του στην αγγλική επαρχία, έπαιξαν live χωρίς κοινό και ηχογράφησαν και μαγνητοσκόπησαν τα sessions.

Οι φοβεροί τρεις μουσικοί, που είναι και παλιοί φίλοι και συνεργάτες του Clapton, είναι ο Nathan East στο μπάσο και τα φωνητικά, ο Steve Gadd στα ντραμς και ο Chris Stainton στα κήμπορντς. Έπαιξαν ακουστικές εκτελέσεις των τραγουδιών του Eric Clapton. Οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο νέο άλμπουμ με τίτλο “The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions”, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου σε διάφορα formats, δηλαδή σε CD, DVD, Blu-ray, ψηφιακό video και audio.

Την παραγωγή του project κάνει ο παλιός συνεργάτης του Eric, βραβευμένος με Grammy, Russ Titelman, ο οποίος έχει δουλέψει με πολλούς και μεγάλους καλλιτέχνες (James Taylor, George Harrison, Brian Wilson, Randy Newman, Rickie Lee Jones). Στο tracklist που θα δείτε παρακάτω, θα βρείτε και δύο τραγούδια αφιερωμένα στον αείμνηστο Peter Green των Fleetwood Mac, τα “Black Magic Woman” και “Man of the World”.

Οι εν λόγω ηχογραφήσεις είχαν γίνει με μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και το μόνο άτομο που παρευρίσκετο χωρίς να έχει δουλειά στο στούντιο, ήταν η γυναίκα του Eric Clapton, η Melia, η οποία καθόταν και τους έβλεπε από ένα εσωτερικό μπαλκόνι. Ετσι ήρθε η έμπνευση του τίτλου του άλμπουμ: “The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions”.

Το πλήρες tracklist:

Nobody Knows You When You’re Down And Out

Golden Ring

Black Magic Woman

Man of the World

Kerry

After Midnight

Bell Bottom Blues

Key to the Highway

River of Tears

Rock Me Baby

Believe in Life

Going Down Slow

Layla

Tears in Heaven

Long Distance Call

Bad Boy

Got My Mojo Working