Πριν από ενάμιση μήνα περίπου η Ντέμι Λοβάτο ανακοίνωσε πως πλέον προσδιορίζεται ως μη δυαδική, προσθέτοντας ότι θα αλλάξει τις αντωνυμίες που αναφέρονται σε εκείνην με "σε αυτούς / αυτούς". Μερικές εβδομάδες μετά η σταρ εθεάθη σε πάρτι στην Καλιφόρνια πιασμένη χέρι χέρι με τη Νόα Σάιρους, αδελφή της Μάιλι Σάιρους, πυροδοτώντας φήμες ότι οι δύο τραγουδίστριες έχουν σχέση.

Μαζί τους ήταν και ο καλός φίλος της Λοβάτο Μάθιου Σκοτ Μοντγκόμερι.

Νωρίτερα μέσα στον χρόνο η Λοβάτο συνεργάστηκε με τη Νόα για να ηχογραφήσουν το single "Easy" για το πρόσφατο άλμπουμ της "Dancing with the Devil… the Art of Starting Over".

Πηγή είπε στο Page Six ότι την εποχή της ηχογράφησης ήταν τέτοια η συμπεριφορά τους στη διάρκεια των ηχογραφήσεων που όλοι οι συνεργάτες τους αναρωτιόνταν αν οι δυο τους είναι κάτι περισσότερο από φίλες. Ωστόσο, άλλη πηγή είπε ότι οι φήμες είναι περίεργες και επέμεινε ότι οι τραγουδίστριες είναι απλώς φίλες. "Βγαίνουν για φαγητό μερικές φορές, αλλά δεν υπάρχει ερωτική σχέση" σημείωσε.