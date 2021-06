Στην κάμερα του Πρωινού μίλησαν ο Αλέξης Παππάς και ο Τριαντάφυλλος. "Ήρθα να δω τον μεγάλο νικητή του Survivor" είπε ο Αλέξης Παππάς ο οποίος επισκέφθηκε τον Ντάφυ μετά την άφιξή του από τον Άγιο Δομίνικο. "Τον είδα πολύ καλά, είναι πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος με την οικογένειά του, με τον Νικόλα. Χαίρομαι πολύ. Είναι ο μεγάλος νικητής του Survivor" δήλωσε στην κάμερα.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος πλησίασε στο σπίτι του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν στο μπαλκόνι, έχοντας αγκαλιά τον γιο του. "Σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και θα τα πούμε σύντομα", είπε ο Τριαντάφυλλος.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το χθεσινό ρεπορτάζ του "Πρω1νο" του ΑΝΤ1, ο Τριαντάφυλλος θα δεχθεί πρόταση από την "Barking Well Media", η οποία είναι η εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Η εταιρεία θέλει τον Τριαντάφυλλο για το Fame Story, όχι όμως για την κριτική επιτροπή, αλλά για κάποιον ρόλο μέσα στη μουσική ακαδημία, πιθανότατα για τη θέση του καθηγητή φωνητικής. Ο Ντάφυ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Νίκο Κοκλώνη στο "Just the 2 of Us. Σύμφωνα με το "Πρω1νο", υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε και πάλι μαζί τον Τριαντάφυλλο με τον Αλέξη Παππά, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με την "Barking Well Media"

Τι προβλέπεται στα συμβόλαια των δύο παικτών με την "Acun Media"

Τόσο ο Τριαντάφυλλος όσο και ο Αλέξης Παππάς, δεσμεύονται με συμβόλαιο με την "Acun Media" για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Αλέξης Παππάς έχει συμφωνήσει με την "Acun Media" για την αποδέσμευσή του. Μένει να δούμε αν θα γίνει το ίδιο με τον Ντάφυ.