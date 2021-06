Ήταν η εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο του Ρόμπιν Θικ με το hit τραγούδι «Blurred Lines» το 2013, που την έκανε γνωστή. Η Έμιλι Ρατακόφσκι σήμερα γίνεται 30 και είναι ήδη μανούλα στο πρώτο της παιδί που ήρθε στο κόσμο τον Μάρτιο.

Μάλιστα η ίδια έχει δεσμευτεί να μεγαλώσει το μωρό της ως ουδέτερου φύλου. Με τον σύζυγό της, ηθοποιό Σεμπάστιαν Μπέαρ ΜακΚλαρντ φωνάζουν το παιδί τους Sly. «Μας αρέσει να απαντάμε ότι δεν ξέρουμε το φύλο μέχρι το παιδί μας να γίνει 18 ετών και να μας ενημερώσει τότε», έχει δηλώσει η ίδια.

Η Eμιλι έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα πολλών μεγάλων περιοδικών. H πρώτη της συμμετοχή σε ταινία ήταν το 2014 στο «Gone Girl» με τον Μπεν Άφλεκ, ενώ στο στάδιο της προ-παραγωγής είναι η νέα της τηλεοπτική ταινία «Bright Futures» στην οποία θα συμπρωταγωνιστεί με την Lisa Kudrow.

H Emrata ωστόσο είναι γνωστή όχι μόνο για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της αλλά και για τις hot εμφανίσεις της που εκτός από… καρδιοχτύπια δημιουργούν και τάσεις. Ας θυμηθούμε μερικές γιατί σίγουρα στο πολύ άμεσο μέλλον έρχονται κι άλλες!

Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue