Έπειτα από 17 χρόνια, η ιστορική σειρά "Τα Φιλαράκια" επέστρεψε με το επετειακό επεισόδιο με τίτλο «The One With The Reunion», το οποίο συγκίνησε όλον τον κόσμο.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ Λε Μπλανκ, ο Μάθιου Πέρι, ο Ντέιβιντ Σουίμερ βρέθηκαν ξανά στα διαμερίσματά τους και χάρισαν στο τηλεοπτικό κοινό νέες απίθανες και αξέχαστες στιγμές.

Η Τζένιφερ Άνιστον δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του Reunion γράφοντας: «Ακόμα μαζεύω όλη την αγάπη που πήρα από το reunion. Σας ευχαριστώ όλους».