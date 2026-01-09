Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1823: Η ρωσική κυβέρνηση, με υπόμνημά της προς τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις, προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Οι προταθείσες ηγεμονίες είναι: α) Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάς, β) Δυτική Στερεά Ελλάς και Ήπειρος, γ) Πελοπόννησος και Κρήτη.

Η ρωσική κυβέρνηση, με υπόμνημά της προς τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις, προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Οι προταθείσες ηγεμονίες είναι: α) Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάς, β) Δυτική Στερεά Ελλάς και Ήπειρος, γ) Πελοπόννησος και Κρήτη. 1964: Ημέρα των Μαρτύρων: Νεαροί κάτοικοι του Παναμά προσπαθούν να υψώσουν την παναμαϊκή σημαία στην ελεγχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζώνη της διώρυγας του Παναμά, οδηγώντας σε αψιμαχίες μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών και πολιτών του Παναμά.

Ημέρα των Μαρτύρων: Νεαροί κάτοικοι του Παναμά προσπαθούν να υψώσουν την παναμαϊκή σημαία στην ελεγχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζώνη της διώρυγας του Παναμά, οδηγώντας σε αψιμαχίες μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών και πολιτών του Παναμά. 1965: Τέσσερις και πλέον χιλιάδες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία το 1964 ανακοινώνεται επισήμως στην Αθήνα, με τη διευκρίνιση ότι μόνο οι 2.500 από αυτούς ήταν Έλληνες υπήκοοι.

Τέσσερις και πλέον χιλιάδες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία το 1964 ανακοινώνεται επισήμως στην Αθήνα, με τη διευκρίνιση ότι μόνο οι 2.500 από αυτούς ήταν Έλληνες υπήκοοι. 1968: «Δεν μπορώ να τρέξω πια», γράφει και κάνει χαρακίρι ο τρίτος ολυμπιονίκης του μαραθωνίου στο Τόκιο, Ιάπωνας Κοκίτσι Τσουμπουράγια, επειδή δεν μπορεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού λόγω ατυχήματος.

«Δεν μπορώ να τρέξω πια», γράφει και κάνει χαρακίρι ο τρίτος ολυμπιονίκης του μαραθωνίου στο Τόκιο, Ιάπωνας Κοκίτσι Τσουμπουράγια, επειδή δεν μπορεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού λόγω ατυχήματος. 1979: Η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα, χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM, που αργότερα θα αντικατασταθεί από το γερμανικό PAL.

Η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα, χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM, που αργότερα θα αντικατασταθεί από το γερμανικό PAL. 1991: Αντιπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράκ συναντώνται στη διάσκεψη ειρήνης της Γενεύης για να προσπαθήσουν να αναζητήσουν μία ειρηνική επίλυση της ιρακινής εισβολής στο Κουβέιτ.

Αντιπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράκ συναντώνται στη διάσκεψη ειρήνης της Γενεύης για να προσπαθήσουν να αναζητήσουν μία ειρηνική επίλυση της ιρακινής εισβολής στο Κουβέιτ. 1992: Η ταινία «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» κάνει επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα, παρουσία του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου και του πρωταγωνιστή Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Η ταινία «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» κάνει επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα, παρουσία του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου και του πρωταγωνιστή Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. 1992: Η Συνέλευση των Σέρβων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ανακηρύσσει τη δημιουργία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, μίας νέας πολιτικής οντότητας εντός της Γιουγκοσλαβίας.

Η Συνέλευση των Σέρβων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ανακηρύσσει τη δημιουργία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, μίας νέας πολιτικής οντότητας εντός της Γιουγκοσλαβίας. 1998: Ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Νίκολας Μπερνς, σε συνέντευξή του σε ελληνικές εφημερίδες δηλώνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο 6 ν.μ. ως εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, ενώ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθαρίζει ότι για τις ΗΠΑ οι τουρκικές πτήσεις στη ζώνη μεταξύ 6 και 10 ν.μ. δεν αποτελούν παραβιάσεις.

Ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Νίκολας Μπερνς, σε συνέντευξή του σε ελληνικές εφημερίδες δηλώνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο 6 ν.μ. ως εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, ενώ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθαρίζει ότι για τις ΗΠΑ οι τουρκικές πτήσεις στη ζώνη μεταξύ 6 και 10 ν.μ. δεν αποτελούν παραβιάσεις. 2005: Παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές στις οποίες νικητής αναδεικνύεται ο Μαχμούντ Αμπάς..

Παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές στις οποίες νικητής αναδεικνύεται ο Μαχμούντ Αμπάς.. 2007: Ο Στίβεν Τζομπς της Apple επιδεικνύει το νέο κινητό τηλέφωνο iPhone.

Γεννήσεις

1908: Σιμόν Ντε Μποβουάρ, Γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλόσοφου Ζαν Πολ Σαρτρ. («Το δεύτερο φύλο») (Θαν. 14/4/1986)

Σιμόν Ντε Μποβουάρ, Γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλόσοφου Ζαν Πολ Σαρτρ. («Το δεύτερο φύλο») (Θαν. 14/4/1986) 1941: Τζόαν Μπαέζ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και αγωνίστρια υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τζόαν Μπαέζ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και αγωνίστρια υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 1944: Τζίμι Πέιτζ, Άγγλος κιθαρίστας, που συμμετείχε στα συγκροτήματα «Yardbirds» και «Led Zeppelin».

Τζίμι Πέιτζ, Άγγλος κιθαρίστας, που συμμετείχε στα συγκροτήματα «Yardbirds» και «Led Zeppelin». 1944: Μιχάλης Βιολάρης, Κύπριος τραγουδιστής

Μιχάλης Βιολάρης, Κύπριος τραγουδιστής 1968: Γιώργος Θεοφάνους, Κύπριος συνθέτης

Γιώργος Θεοφάνους, Κύπριος συνθέτης 1978: Τζενάρο Γκατούζο, Ιταλός ποδοσφαιριστής

Τζενάρο Γκατούζο, Ιταλός ποδοσφαιριστής 1995: Νίκολα Πέλτζ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Νίκολα Πέλτζ, Αμερικανίδα ηθοποιός 1997: Αμάντα Γεωργιάδη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι