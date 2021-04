Κλόε Καρντάσιαν: Μοντέλο ισχυρίζεται ότι ο Τόμσον την απάτησε ξανά - Οι "πικάντικες" αποκαλύψεις

Νέα απιστία από τον μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ; Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ένα μοντέλο. Η Sydney Chase έκανε πικάντικες αποκαλύψεις για την σεξουαλική συνεύρεση της με τον Τρίσταν Τόμσον. Όπως περιέγραψε τον ρώτησε αρκετές φορές αν ήταν σε σχέση και εκείνος της είχε απαντήσει ότι είναι ελεύθερος. Όλα αυτά την περίοδο που έγινε γνωστό ότι επανασυνδέθηκε με την Κλόε Καρντάσιαν. Η Κλόε και ο Τρίσταν έχουν αποκτήσει μια κόρη, ενώ είχαν χωρίσει μετά το σκάνδαλο με την απιστία του 30χρονου. Η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι "Keeping up with the Kardashians", του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά μάλλον θα είναι και η τελευταία αν οι ισχυρισμοί του μοντέλου αποδειχθούν αληθινοί. "Η τελευταία φορά που είχαμε επικοινωνία, εκτός από το μήνυμα που μου έστειλε όταν έμαθε για τη συνέντευξή μου, ήταν μια ημέρα μετά τα γενέθλια της κόρης του. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πάρτι ήταν πριν από δύο εβδομάδες, ενώ ο Τόμσον έλειπε εκτός πόλης λόγω αγώνα. Η Chase, υποστήριξε ότι ο Τόμσον δεν έχει κάνει περιτομή στο μόριό του, ενώ είπε ότι το σεξ μαζί του ήταν πολύ καλό. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράστηκε δημοσίως.

Η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε δημοσίως την επανασύνδεση με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα της κόρης τους Τρου, την ημέρα που ο Τρίσταν Τόμπσον γιόρταζε τα 30ά του γενέθλια. Έπειτα από ένα έτος γεμάτος φήμες, η 36χρονη τηλεπερσόνα ανήρτησε στον λογαριασμό της στο instagram μία φωτογραφία της μαζί με τον Τρίσταν και την Τρου, που τον επόμενο μήνα θα γίνει τριών ετών, όπου εξέφραζε τον έρωτά της για τον σύντροφό της. Η μαμά της Κλόε, Κρις Τζένερ, έδωσε την έγκρισή της σ' αυτήν την επανασύνδεση και εξήρε τον "υπέροχο" Τρίσταν. Η επανασύνδεση αυτή έρχεται αφού το ζευγάρι πέρασε την καραντίνα μαζί και άφησε τη φωτιά να ξαναφουντώσει ανάμεσά τους, ενώ κοινός στόχος είναι να κάνουν δεύτερο παιδί ώστε να χαρίσουν στην Τρου ένα αδελφάκι. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι χώρισε το 2019 όταν έγινε γνωστό πως ο Τρίσταν είχε απατήσει την Κλόε με την κολλητή φίλη της Κάιλι Τζένερ, Τζόρντι Γουντς. Πάντως, η Κλόε φαίνεται πως πλέον τον έχει συγχωρέσει και του δίνει δεύτερη ευκαιρία: "Αυτοί που προορίζονται να είναι μαζί είναι αυτοί που περνούν τα πάντα που προορίζονται για να τους χωρίσουν και βγαίνουν μέσα από αυτά ακόμη πιο δυνατοί απ' ό,τι πριν" έγραψε η Κλόε στη λεζάντα που συνόδευε την οικογενειακή τους φωτογραφία. "Σ' ευχαριστώ που μου έδειξες όσα είπες ότι θα έκανες. Για τον πατέρα που είσαι, για τον καλύτερο φίλο που βρήκα σ' εσένα. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να μην κάνω οτιδήποτε μαζί σου και να μοιάζει σαν να είναι τα πάντα" Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Κλόε και ο Τρίσταν εμφανίστηκαν μαζί σε πολλές περιπτώσεις και οι δυο τους έφυγαν για ένα ρομαντικό ταξίδι στο Σαν Λούκας του Μεξικό. Η σχέση τους πέρασε πολλές διακυμάνσεις αλλά φαίνεται πως τους έκανε πιο δυνατούς και ο χρόνος τους έφερε μαζί.