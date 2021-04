Της Κορύνας Μανταγάρη,

Λίγους μήνες πριν ντυθεί νύφη στο πλευρό του αγαπημένου της Λάμπρου Χούτου, η Ματίνα Ζάρα μιλά αποκλειστικά στη Realnews για τον γάμο της που θα γίνει το καλοκαίρι και μας συστήνει το νέο της τραγούδι με τίτλo «Over my head», που μόλις κυκλοφόρησε και αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη και στη σχέση της με τον σύντροφό της, ο οποίος και πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ.

Με χαρά και ενθουσιασμό, η Μ. Ζάρα λέει για το τραγούδι της, που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Records. «To ‘Over my head’ έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι πραγματικά μια αφιέρωση καρδιάς στον σύντροφό μου πριν από τον γάμο μας το καλοκαίρι, περιγράφει όσα νιώθω για τον Λάμπρο. Η αρχική ιδέα για το τραγούδι μού ήρθε πριν από αρκετά χρόνια στον Καναδά. Προσπαθούσα να φανταστώ τον μελλοντικό μου εαυτό απόλυτα ερωτευμένο και άρχιζα να γράφω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εμένα. Αφού γύρισα στην Ελλάδα μόνιμα, μπήκα στο στούντιο και το τελειοποίησα. Έπειτα, γνώρισα τον Λάμπρο, ο οποίος με κάνει να νιώθω κάθε ημέρα αυτά που είχα γράψει τότε. Κάθε φορά που το ακούω ή το τραγουδάω, μου έρχεται εκείνος στο μυαλό, οπότε του το αφιερώνω με όλη μου την καρδιά».

Στο ρομαντικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού, κεντρικός πρωταγωνιστής είναι ο σύντροφος της Μαρίνας και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Εθνικής. «Ήταν ένα αξέχαστο τριήμερο και μια μοναδική εμπειρία για εμάς. To Think Happy Events μάς τα κανόνισε όλα. Πήγαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση για τους αρραβώνες μας και ο George Zorbas τραβούσε βίντεο κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Μετά από κάποιους μήνες, μας έστειλε ένα βίντεο που έφτιαξε για εμάς και μας ήρθε η ιδέα μαζί με τον George να πάρουμε αυτά τα όμορφα πλάνα και να τα κάνουμε εικόνα για το ‘Over my head».

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews.