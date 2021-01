"Θα μπορούσα να μείνω για πάντα εκτός τηλεόρασης" δήλωσε η Έλενα Χριστοπούλου καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου "The 2night Show" στον ΑΝΤ1. Η πρώην coach του GNTM και "σιδηρά κυρία" του My Style Rocks αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν θα παρουσιάζει τη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ "Super Make Over" την οποία ανέλαβε τελικά η Δούκισσα Νομικού. Όπως είπε η Έλενα Χριστοπούλου: "Δεν έφτασα στο σημείο να μιλήσουμε για οικονομικά. Τα κανάλια είναι εταιρείες και ενώ κάνεις κουβέντες και κάνεις τα δοκιμαστικά και έχεις πει ότι θα φτάσεις να κάνεις μια εκπομπή, θεωρώ ότι μια εταιρεία σκέφτεται ότι πρέπει να πάρω προφανώς ένα πιο φρέσκο πρόσωπο αντικειμενικά και με πιο πολλούς πελάτες, πιο διαφημιστικά kinky και το θεωρώ πολύ ώριμη την απόφαση αυτή που έλαβε η εταιρεία που λέγεται ΣΚΑΪ. Business is business" τόνισε και σε άλλο σημείο είπε πως: "Ήμουν στην Acun Medya, δεν έχω συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ. Τώρα διακοπάρω προς το παρόν, κάνω off μέχρι να δω αν θα κάνω κάτι, τι θα κάνω και πώς θα γίνει". Για το GNTM είπε πως το διαζύγιο ήταν "βελούδινο".