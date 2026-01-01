Το enikos.gr σας εύχεται καλή χρονιά – Ευτυχισμένο το 2026

Enikos Newsroom

κοινωνία

Το enikos.gr σας εύχεται καλή χρονιά – Ευτυχισμένο το 2026

Η ομάδα του enikos.gr εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας μία χρονιά γεμάτη χαρά, υγεία, δημιουργία και φως. Το 2026, ας φέρει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χωρίς λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου: «Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο»

ΕΒΕΑ: Επιστολή προς τις επιχειρήσεις για την ετήσια ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας – Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:05 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με πυροτεχνήματα και πολλή μουσική υποδέχτηκε η Ελλάδα το 2026 – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με κέφι, μουσική και χιλιάδες χαμόγελα υποδέχθηκαν μικροί και μεγάλοι τη νέα χρονιά σε όλη την...
22:36 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδ...
22:22 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων – Αναστάτωση από την σύντομη καταιγίδα

Ένας σύντομος… «ανεμοστρόβιλος» έκανε την εμφάνισή του το απόγευμα της παραμονής της Πρω...
21:54 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Λήμνος: Ο Άγιος Βασίλης σκόρπισε χαμόγελα στο νοσοκομείο, μοίρασε δώρα στα παιδιά – Δείτε το βίντεο

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Λήμνου για να μοιράσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι