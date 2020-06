Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε μια φωτό με τους συνεργάτες της, γράφοντας: «it’s never easy to look good #bestteamintheworld - Ποτέ δεν είναι εύκολο να δείχνεις καλά, η καλύτερη ομάδα στον κόσμο!». Η Ελένη θέλησε έτσι να τιμήσει τους συνεργάτες της. Τον make up artist Παντελή Τουτουτζή τον στυλίστα της Μάρκο Ανδριώτη, τον hair stylist της, Χρήστο Μπαϊραμπά και τον personal assistant της Βασίλη Σιμσιρίκη.

Δείτε τη φωτό: