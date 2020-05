Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο instagram, απολαμβάνοντας τον ήλιο, την θάλασσα αλλά και την πισίνα και τρέλανε τους θαυμαστές της. Η διάσημη τραγουδίστρια φόρεσε το μπικίνι της και μας έδειξε το καλλίγραμμο και γυμνασμένο της κορμί. Άλλωστε όπως είναι γνωστό γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά. Η δημοφιλής τραγουδίστρια και κριτής του Just the two of us απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και πηγαίνει στη θάλασσα, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες το απαιτούν.