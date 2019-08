Η Κίρστεν Νταστ είναι ηθοποιός για πολλές δεκαετίες. Από μικρό παιδί παίζει σε ταινίες η Νταστ, που είναι πλέον 37 ετών, αλλά όπως υποστηρίζει σε νέα της συνέντευξη παρά τις μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει όπως οι ταινίες "Interview with the Vampire," "Spider-Man" και "Jumanji", δεν πιστεύει ότι το Χόλιγουντ της έχει φερθεί όπως της αξίζει.

"Δεν ήμουν υποψήφια για κανένα βραβείο. Ίσως δύο φορές για Χρυσή Σφαίρα όταν ήμουν μικρή και μία φορά για το 'Fargo'" δήλωσε.

"Πάντα νιώθω σαν να είμαι ένας άγνωστος, δεν ξέρω γιατί. Ποτέ δεν αναγνωρίστηκα από ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας" πρόσθεσε.

