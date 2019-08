Ο Σάκης Ρουβάς είναι λάτρης των σπορ και δεν χάνει ευκαιρία ούτε στις διακοπές του να γυμναστεί ή να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Έτσι ευχήθηκε στους φίλους του στα social media καλό μήνα με νέες εμπειρίες με ένα δροσερό... βίντεο.

Ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και το συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Fly high and try new things! Καλό μήνα με νέες εμπειρίες🌊 #flyboard #wanderlust #extremesports #vacation #elounda #welcomeaugust #summer2k19».