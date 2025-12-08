Ζελένσκι: Θα λάβει σήμερα τα έγγραφα του ειρηνευτικού σχεδίου, λέει ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα και να λάβει όλα τα έγγραφα του ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ.
  • Πρωταρχικός στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου στις ΗΠΑ ήταν η πλήρης ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και τα σχέδια των προτάσεων.
  • Ο Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε την υποχρέωση να γίνουν «κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν» μαζί με τους εταίρους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: Θα λάβει σήμερα τα έγγραφα του ειρηνευτικού σχεδίου, λέει ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών
Πηγή: Telegram

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερωθεί για τον διάλογο της ομάδας του με αξιωματούχους των ΗΠΑ και θα λάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα, δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ουκρανία: Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τη «Συμμαχία των Προθύμων» – Ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται σήμερα στο Λονδίνο

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας πρόσθεσε πως πρωταρχικός στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στις ΗΠΑ ήταν να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και όλα τα σχέδια των τρεχουσών προτάσεων.

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Πηγή: Telegram / @umerov_rustem

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Δείτε live το συνέδριο «Υγεία Πάνω Απ’όλα» με θέμα τη στρατηγική της υγείας στην ψηφιακή εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα λάβουν φέτος τα περισσότερα χρήματα

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:31 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ονδούρα – Προεδρικές εκλογές: Η καταμέτρηση σταμάτησε ξανά – O υποψήφιος Νασράλα καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους»

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) της Ονδούρας παραδέχθηκε χθες Κυριακ...
09:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: Τουλάχιστον 950 νεκροί και 270 αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμά...
09:34 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

36χρονη έβαλε τον γιο της σε σακούλα αποθήκευσης και «ρούφηξε» τον αέρα – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Ρωσία

Η δημιουργία ενός περιεχομένου «για τα likes» προκάλεσε σάλο στη Ρωσία, με πρωταγωνίστρια μια ...
06:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συνομιλίες Ζελένσκι – Ευρωπαίων ενώ η Μόσχα βρίσκει «ευθυγράμμιση ασφαλείας» με τις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται στο Λονδίνο με τους συμμάχους της συμμαχίας των προθύμων για ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»