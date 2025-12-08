Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός 12χρονος κατά την άφιξη μεταναστών στο νησί – Εντοπίστηκε χτυπημένος από την προπέλα του σκάφους

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο. Ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με μετανάστες. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.

Ο θάνατος του ανήλικου αγοριού αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το samos24.gr, κατά τη δεύτερη άφιξη μεταναστών στο νησί, η οποία σημειώθηκε στη Σβάλα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί ακόμη μία αποβίβαση μεταναστών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης του σκάφους στην ακτή.