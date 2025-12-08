Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός 12χρονος κατά την άφιξη μεταναστών στο νησί – Εντοπίστηκε χτυπημένος από την προπέλα του σκάφους

  • Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο, όπου ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του κατά την προσέγγιση σκάφους με μετανάστες.
  • Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης του σκάφους στην ακτή.
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο. Ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με μετανάστες. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.

Ο θάνατος του ανήλικου αγοριού αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το samos24.gr, κατά τη δεύτερη άφιξη μεταναστών στο νησί, η οποία σημειώθηκε στη Σβάλα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί ακόμη μία αποβίβαση μεταναστών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης του σκάφους στην ακτή.

10:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» – Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε από την επίθεση πίτμπουλ

«Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω» λέει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού, που έχασε την ζωή του ύστ...
10:24 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Δύο νεκροί σε τροχαία στην Ξάνθη – Οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο μοτοσικλετιστή

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός δύο τροχαίων, που συνδέονται μεταξύ τους, το βράδυ της Κυριακής...
10:14 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 17χρονος που μέθυσε σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του

Από τον γάμο στο… νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος, ο οποίος μέθυσε κατά τη διάρκεια το...
10:09 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τι ισχύει με τους αποκλεισμούς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία Ευζώνων – Προμαχώνα – Εξοχής και Νίκης

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελων...
