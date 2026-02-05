Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία

Ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στο μέτωπο κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών πολέμου με τη Ρωσία ανέρχεται σε 55.000, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε τον αριθμό σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την Τετάρτη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» παραμένουν επισήμως αγνοούμενοι. Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα δημοσιοποιούν κατά καιρούς εκτιμήσεις για τις απώλειες της άλλης πλευράς, ωστόσο αποφεύγουν συνήθως να δώσουν αναλυτικά στοιχεία για τις δικές τους. Πάντως, το BBC έχει επιβεβαιώσει τα ονόματα σχεδόν 160.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ηγείται διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι, ανάμεσά τους ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν για δεύτερη ημέρα συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές, στο πλαίσιο της αμερικανικής πρωτοβουλίας για ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι συνομιλίες ήταν «λεπτομερείς και παραγωγικές», αν και «απομένει σημαντική δουλειά». Το δυσκολότερο ζήτημα παραμένει το εδαφικό, καθώς η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς που δεν ελέγχει ακόμη η Μόσχα. Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ουκρανία θα παραμείνει «όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική», ζητώντας ταυτόχρονα «ταχύτερα αποτελέσματα».

Η προηγούμενη επίσημη ενημέρωση του Ζελένσκι για τις ουκρανικές απώλειες είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2024, όταν είχε κάνει λόγο για 43.000 νεκρούς στρατιώτες. Όπως διευκρίνισε τώρα, ο αριθμός των 55.000 αφορά μόνο όσους σκοτώθηκαν επισήμως στο πεδίο της μάχης, επαγγελματίες στρατιωτικούς και επιστρατευμένους. Παρ’ όλα αυτά, ο πραγματικός απολογισμός θεωρείται υψηλότερος, καθώς χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Πριν από έξι μήνες, το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγράψει περισσότερους από 70.000 αγνοούμενους, στρατιώτες και πολίτες, χωρίς να δίνει περαιτέρω ανάλυση. Σε όλη τη χώρα, στρατιωτικοί τάφοι με ουκρανικές σημαίες είναι πλέον εμφανείς στα νεκροταφεία, ενώ πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους συγγενείς, ελπίζοντας ότι κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου στη Ρωσία.

Κατά καιρούς οι δύο πλευρές προχωρούν σε ανταλλαγές σορών και αιχμαλώτων, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανταλλαγή σορών από τον περασμένο Αύγουστο. Στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι συμφωνήθηκε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, με την απελευθέρωση 314 κρατουμένων. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι 157 Ουκρανοί επέστρεψαν στην πατρίδα τους και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες μέχρι να επιστρέψουν όλοι.

