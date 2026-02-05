Μπαρτζώκας: Δεν τιμά την εικόνα μου η αντίδρασή μου στο Ντουμπάι – Δυστυχώς συχνά χάνω την ψυχραιμία μου

Η ομάδα του Ολυμπιακού επιστρέφει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή (6/2, 21:15) για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να αφήσει πίσω της την ήττα στο Ντουμπάι.

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τον ξαφνικό θάνατο του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ανδρών, Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή σε ηλικία 60 ετών.

Ο coach του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δήλωσε: «Ήταν φίλος, στην ηλικία μου. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μόλις μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Είμαστε ιδιαίτερα στενοχωρημένοι. Πραγματικά ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Στη Media Day των «ερυθρόλευκων», ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον οπαδό στο Ντουμπάι, ο οποίος τον είχε εξυβρίσει στα ελληνικά στο τέλος του αγώνα στην Coca-Cola Arena.

«Δεν τιμάει την εικόνα μου η αντίδρασή μου στο Ντουμπάι», σχολίασε.



Στο αγωνιστικό σκέλος, παραμένουν εκτός ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, καθώς και οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας με το χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πράγματα που είναι σημαντικά και άλλα που δεν είναι τόσο. Στο μυαλό μου ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη, ξαφνικά με αυτό που συνέβη, μου μειώθηκε αυτόματα. Προφανώς είναι μία ιστορία αυτή που συνέβη μετά από το ματς η οποία δεν με τιμά και εννοείται πως για την αισθητική κάποιου που το βλέπει δεν είναι ωραίο. Προφανώς βέβαια αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το αναλύσω ή να το διορθώσω.

Γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πηγαίνω σε έδρες όπου με βρίζουν και δεν αντιδρώ ποτέ, όταν δηλαδή μία μάζα κόσμου, ο όχλος σε βρίζει, είναι μέρος της δουλειάς μας. Το να πηγαίνει στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός και να είναι κάτι τύποι και επί δύο ώρες να με βρίζουν σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στο τέλος του παιχνιδιού, δυστυχώς συχνά χάνω την ψυχραιμία μου και δεν έχω τρόπο να το διαχειρίζομαι και πηγαίνω στα ίσα και απαντάω.

Θα ήθελα να σας πω ότι ο βασικός άνθρωπος που ήταν πίσω από αυτή την ιστορία με πήρε τηλέφωνο σήμερα το πρωί, βρήκε το τηλέφωνό μου και με πήρε τηλέφωνο σήμερα το πρωί και μου ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά των άλλων και του ιδίου. Μου είπε ότι ξέφυγαν και ότι ήταν κάτι που δεν ήθελαν να κάνουν.

Εγώ του είπα ότι φυσικά και την αποδέχομαι τη συγγνώμη, όλα μέσα στη ζωή είναι, όμως όπως ξέρετε ο καθένας από εμάς έχει μία ταυτότητα. Η ταυτότητα η δικιά μου αυτή είναι, με τα καλά και τα άσχημα.

Επαναλαμβάνω ότι η αισθητική κάποιου που το βλέπει αυτό προσβάλλεται, δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι χαρούμενος και θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω. Αλλά για όλους τους ηθικολόγους και για όλους όσους τρέχουν να βρουν άλλα πράγματα θα ήθελα να τους ρωτήσω, ακόμη και εσάς, πώς θα αισθανόσασταν αν ερχόταν στη δουλειά σας κάποιος και σας βρίζει επί δύο ώρες.

Και δεν είναι μία μάζα φιλάθλων, είναι κάποιος που με βλέπει στα πέντε μέτρα, επί πολλή ώρα. Άλλοι αντιδρούν με έναν τρόπο, φεύγουν, τους παραδέχομαι, τους σέβομαι και θα προτιμούσα και εγώ να είμαι έτσι αλλά επειδή δεν είμαι έτσι, έγινε αυτό που έγινε.

Ο σύλλογος Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση για τον προπονητή; Εμείς δεν έχουμε βγάλει ποτέ ανακοίνωση για μέλη του Παναθηναϊκού. Δεν έχω να σχολιάσω τον Παναθηναϊκό, προφανώς ο Παναθηναϊκός θα εκμεταλλευόταν το όλο γεγονός έχοντας τα δικά τους θέματα, θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και να πάνε σε κάτι που τους ενώνει όλους, το να βρίζουν τον Μπαρτζώκα.

Δεν έχω πρόβλημα αυτό να το διαχειριστώ, δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό, το πρόβλημά μου είναι αν κάποιοι, η αισθητική τους θίχτηκε με αυτό που είδαν και επειδή έχουν δίκιο και αυτό το πράγμα θα ήθελα να το τονίσω. Όχι να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό.

Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό ή με αυτά τα μέσα που ελέγχει ο Παναθηναϊκός εδώ και έξι χρόνια, είναι αυτό που είναι και δεν είναι τωρινό, είναι κάτι που έχει μία μεγάλη ιστορία και υπάρχει λόγος που γίνεται.

Εγώ είμαι χαρούμενος που έχω μία ταυτότητα, που είμαι αυτός που είμαι, έχω τουλάχιστον έχω μία σταθερά. Τα μέσα τα οποία αλλάζουν γνώμη και κάνουν κωλοτούμπες κάθε ημέρα με βάση του τι τους λένε κάποιοι άλλοι, αυτοί πρέπει να ανησυχούν, εγώ δεν έχω να ανησυχώ για κάτι.

Όπως ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα, δεν μου αρέσει η θετική δημοσιότητα και προσπαθώ να την αποφύγω, νομίζω το ξέρετε όλοι εδώ, πόσο μάλλον η αρνητική. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αισθάνομαι άβολα.

Το ότι η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού καταλαβαίνει πράγματα με κάνει πραγματικά χαρούμενο και υπερήφανο. Δεν έχω καμία αίσθηση για την υποδοχή του κόσμου προς το πρόσωπό μου όταν βγω στο παρκέ για το ματς με την Μπολόνια και δεν είναι και τόσο σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα μας.

Ας μην το πάμε στο προσωπικό, είμαι ο προπονητής της ομάδας και αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα μας, να κερδίσει και να προχωρήσει μπροστά».