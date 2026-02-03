Υπόθεση Έπσταϊν: Συμφώνησαν να καταθέσουν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον

Ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου από τον Τζέραλντ Φορντ το 1983, θα είναι ο Μπιλ Κλίντον καθώς συμφώνησε μαζί με την σύζυγό του Χίλαρι να εμφανιστούν στην υπό εξέλιξη έρευνα για τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

Οι δικηγόροι των Κλίντον δήλωσαν ότι είχαν ήδη παράσχει τις «περιορισμένες πληροφορίες» που είχαν για τον Έπσταϊν, ωστόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ετοιμαζόταν να ψηφίσει για την καταδίκη του ζεύγους Κλίντον σε ποινική δίωξη για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή αψήφησαν νομικές κλητεύσεις.

Οι Κλίντον είχαν απορρίψει την κλήτευση ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για την απόπειρα να τεθούν σε δύσκολη θέση οι πολιτικοί αντίπαλοι, όπως έχει διατάξει ο Πρόεδρος Τραμπ».

Εκπρόσωπος των Κλίντον, δήλωσε όταν δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες ότι ήταν δεκαετίες πριν και ότι ο Κλίντον είχε σταματήσει να σχετίζεται με τον Έπσταϊν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του.

Πηγή: BBC