ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων

«Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Eli Cohen.

Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας, υπογραμμίζει επίσης ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας και προσθέτει: «Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».

The government of the Ayatollahs in Tehran exports terrorism to the Middle East and the entire world, and only with a firm and joint stand will we be able to stop the terrorist activities of the Iranian regime.

