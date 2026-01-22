Υεμένη: Πέντε νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου – Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την «απρόκλητη επίθεση»

  • Πέντε μέλη ένοπλης ομάδας υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία σκοτώθηκαν και ο επικεφαλής της μονάδας τραυματίστηκε από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Άντεν της νότιας Υεμένης. Η επίθεση στόχευε την οχηματοπομπή του ταξίαρχου Χάμντι Σούκρι.
  • Παγιδευμένο όχημα ανατινάχτηκε στην περιοχή Τζάουλα, βόρεια της Άντεν, καθώς περνούσε η οχηματοπομπή, με τον ταξίαρχο Σούκρι να τραυματίζεται στο πόδι. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από καμιά οργάνωση για την επίθεση.
  • Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε την «απρόκλητη επίθεση», ενώ η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια. Η επίθεση καταγράφτηκε με φόντο την αναταραχή στη νότια Υεμένη τις τελευταίες εβδομάδες.
Πέντε μέλη ένοπλης ομάδας υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία σκοτώθηκαν και ο επικεφαλής της μονάδας τραυματίστηκε από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Άντεν της νότιας Υεμένης, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Υεμένη: Αποδέχθηκαν την πρόταση της Σαουδικής Αραβίας για διάλογο οι αυτονομιστές του νότου

Σύμφωνα με το προεδρικό συμβούλιο, η επίθεση στόχευε την οχηματοπομπή του ταξίαρχου Χάμντι Σούκρι, διοικητή της δεύτερης ταξιαρχίας των «γιγάντων». Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SABA, έκανε λόγο για «ύπουλη τρομοκρατική ενέργεια» που προκάλεσε τον θάνατο πέντε στρατιωτών και τον τραυματισμό τριών ακόμη.

«Η ύπουλη τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο την οχηματοπομπή του ταξίαρχου Χάμντι Σούκρι, διοικητή της δεύτερης ταξιαρχίας των γιγάντων, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ηρώων των ενόπλων δυνάμεών μας και τον τραυματισμό άλλων τριών», ανέφερε το προεδρικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SABA.

Αιματηρή βομβιστική επίθεση στην Υεμένη: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 13 τραυματίες

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας εξήγησε ότι παγιδευμένο όχημα, σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Τζάουλα, βόρεια της Άντεν, ανατινάχτηκε καθώς περνούσε από το σημείο η οχηματοπομπή.

Ο ταξίαρχος Σούκρι επέζησε, αλλά τραυματίστηκε στο πόδι από θραύσματα, ενημέρωσε ιατρική πηγή το AFP.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από καμιά οργάνωση για την επίθεση, που καταγράφτηκε με φόντο την αναταραχή στη νότια Υεμένη τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία που δρα στην Υεμένη καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, εξέφρασε την υποστήριξή της «στις προσπάθειες των υεμενίτικων δυνάμεων ασφαλείας» να καταδιώξουν τους ενεχόμενους «σε αυτή την εγκληματική ενέργεια».

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε επίσης, μέσω X, την «απρόκλητη επίθεση».

Έπειτα από μια δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου, η Υεμένη παραμένει κομμένη σε κομμάτια, με το κίνημα των Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να ελέγχει το βόρειο τμήμα της χώρας και την κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ να ελέγχει τον νότο.

Όμως οι διχασμοί στους κόλπους των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ήρθαν τελευταία βίαια στην επιφάνεια, με το ξέσπασμα μαχών ανάμεσα σε δυνάμεις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία και αυτονομιστών υποστηριζόμενων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

